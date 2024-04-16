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СМИ: Шольц и Нехаммер раскритиковали Борреля из-за высказываний об Израиле - РИА Новости, 16.04.2024
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09:13 16.04.2024 (обновлено: 11:52 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/borrel-1940307848.html
СМИ: Шольц и Нехаммер раскритиковали Борреля из-за высказываний об Израиле
СМИ: Шольц и Нехаммер раскритиковали Борреля из-за высказываний об Израиле - РИА Новости, 16.04.2024
СМИ: Шольц и Нехаммер раскритиковали Борреля из-за высказываний об Израиле
Канцлеры Германии и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер резко раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля из-за его высказываний против Израиля, пишет... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:13
2024-04-16T11:52
в мире
германия
австрия
израиль
жозеп боррель
олаф шольц
карл нехаммер
евросоюз
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Канцлеры Германии и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер резко раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля из-за его высказываний против Израиля, пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников."Вы не говорите от имени Германии и Австрии по ситуации в секторе Газа! Именно такое послание лидеры двух европейских стран передали главному дипломату ЕС во время жаркой дискуссии о войне между Израилем и ХАМАС", — говорится в публикации.Как сообщили источники, во время встречи лидеров ЕС в марте Шольц и Нехаммер выступили против Борреля, который критиковал Тель-Авив за огромное число погибших в Газе.Как пишет издание, упрек в адрес главного дипломата блока необычен, поскольку роль Борреля заключается в том, чтобы представлять Евросоюз, когда дело касается вопросов внешней политики и политики безопасности. Один из чиновников сказал, что формулировки были "резкими", а сама ситуация происходила в присутствии других европейских лидеров.Шольц отказался комментировать изданию ситуацию. Нехаммер не ответил до публикации материала.
https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html
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в мире, германия, австрия, израиль, жозеп боррель, олаф шольц, карл нехаммер, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Германия, Австрия, Израиль, Жозеп Боррель, Олаф Шольц, Карл Нехаммер, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: Шольц и Нехаммер раскритиковали Борреля из-за высказываний об Израиле

Politico: Шольц и Нехаммер обрушились на Борреля из-за высказываний об Израиле

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Канцлеры Германии и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер резко раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля из-за его высказываний против Израиля, пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников.
"Вы не говорите от имени Германии и Австрии по ситуации в секторе Газа! Именно такое послание лидеры двух европейских стран передали главному дипломату ЕС во время жаркой дискуссии о войне между Израилем и ХАМАС", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ
Политика ЕС потерпела крах. Теперь официально. И на всех направлениях
Вчера, 08:00
Как сообщили источники, во время встречи лидеров ЕС в марте Шольц и Нехаммер выступили против Борреля, который критиковал Тель-Авив за огромное число погибших в Газе.
Как пишет издание, упрек в адрес главного дипломата блока необычен, поскольку роль Борреля заключается в том, чтобы представлять Евросоюз, когда дело касается вопросов внешней политики и политики безопасности. Один из чиновников сказал, что формулировки были "резкими", а сама ситуация происходила в присутствии других европейских лидеров.
Шольц отказался комментировать изданию ситуацию. Нехаммер не ответил до публикации материала.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель
15 апреля, 07:48
 
В миреГерманияАвстрияИзраильЖозеп БоррельОлаф ШольцКарл НехаммерЕвросоюзХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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