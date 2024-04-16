СМИ: Шольц и Нехаммер раскритиковали Борреля из-за высказываний об Израиле
Politico: Шольц и Нехаммер обрушились на Борреля из-за высказываний об Израиле
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Канцлеры Германии и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер резко раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля из-за его высказываний против Израиля, пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников.
"Вы не говорите от имени Германии и Австрии по ситуации в секторе Газа! Именно такое послание лидеры двух европейских стран передали главному дипломату ЕС во время жаркой дискуссии о войне между Израилем и ХАМАС", — говорится в публикации.
Как сообщили источники, во время встречи лидеров ЕС в марте Шольц и Нехаммер выступили против Борреля, который критиковал Тель-Авив за огромное число погибших в Газе.
Как пишет издание, упрек в адрес главного дипломата блока необычен, поскольку роль Борреля заключается в том, чтобы представлять Евросоюз, когда дело касается вопросов внешней политики и политики безопасности. Один из чиновников сказал, что формулировки были "резкими", а сама ситуация происходила в присутствии других европейских лидеров.
Шольц отказался комментировать изданию ситуацию. Нехаммер не ответил до публикации материала.
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