https://ria.ru/20240416/borrel-1940307848.html

СМИ: Шольц и Нехаммер раскритиковали Борреля из-за высказываний об Израиле

СМИ: Шольц и Нехаммер раскритиковали Борреля из-за высказываний об Израиле - РИА Новости, 16.04.2024

СМИ: Шольц и Нехаммер раскритиковали Борреля из-за высказываний об Израиле

Канцлеры Германии и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер резко раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля из-за его высказываний против Израиля, пишет... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:13

2024-04-16T09:13

2024-04-16T11:52

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карл нехаммер

евросоюз

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Канцлеры Германии и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер резко раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля из-за его высказываний против Израиля, пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников."Вы не говорите от имени Германии и Австрии по ситуации в секторе Газа! Именно такое послание лидеры двух европейских стран передали главному дипломату ЕС во время жаркой дискуссии о войне между Израилем и ХАМАС", — говорится в публикации.Как сообщили источники, во время встречи лидеров ЕС в марте Шольц и Нехаммер выступили против Борреля, который критиковал Тель-Авив за огромное число погибших в Газе.Как пишет издание, упрек в адрес главного дипломата блока необычен, поскольку роль Борреля заключается в том, чтобы представлять Евросоюз, когда дело касается вопросов внешней политики и политики безопасности. Один из чиновников сказал, что формулировки были "резкими", а сама ситуация происходила в присутствии других европейских лидеров.Шольц отказался комментировать изданию ситуацию. Нехаммер не ответил до публикации материала.

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

https://ria.ru/20240415/evrosoyuz-1940051401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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