https://ria.ru/20240416/bilayn-1940220918.html

В билайне напомнили, как отличить сотрудников оператора от мошенников

В билайне напомнили, как отличить сотрудников оператора от мошенников - РИА Новости, 16.04.2024

В билайне напомнили, как отличить сотрудников оператора от мошенников

Чтобы вернуть доверие к телефонным коммуникациям, билайн продолжает активно внедрять сервис "Этикетка" (18+), который позволяет вместе с абонентским номером... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:00

2024-04-16T10:00

2024-04-16T10:40

вымпелком

мошенники

билайн

россия

общество

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Чтобы вернуть доверие к телефонным коммуникациям, билайн продолжает активно внедрять сервис "Этикетка" (18+), который позволяет вместе с абонентским номером показывать на экране телефона дополнительную проверенную информацию о том, кто звонит, сообщили в пресс-службе мобильного оператора. Там рассказали, что мошенники становятся все настойчивее и изворотливее. Они продумывают диалоги, клонируют голоса и готовы атаковать телефон жертвы, набирая номер сотни раз в минуту. Одной из любимых легенд преступников остается вариант представиться сотрудником телеком-оператора в надежде получить код от входа в личный кабинет, а затем и доступ к номеру телефона, к которому привязаны банковские карты.Теперь, если на экране высвечивается надпись "билайн" или "билайн бизнес" без указания на приложение-определитель, можно быть уверенным, что звонят именно сотрудники вашего оператора. Но важно помнить о том, что сама возможность и способ отображения "Этикетки" зависит от технических параметров сети и конкретной модели телефона и использования абонентами услуг АОН (автоматический определитель номера), антиАОН.Технология, которая лежит в основе сервиса "Этикетка", передает вместе с номером вызывающего абонента дополнительную информацию. Устанавливать сторонние приложения-определители при этом не нужно.В этом случае "Этикетка" передает номер вызывающего абонента, название компании и цель звонка, подтверждая, что звонит именно конкретный банк, страховая или, например, рекрутер крупной торговой сети. Компания-владелец номера может самостоятельно решить, что увидят вызываемые клиенты, а билайн бизнес проводит премодерацию информации, проверяя, что она действительно относится к владельцу номера, уточняется в сообщении."Все звонки службы поддержки розничного бизнеса билайна идут с "Этикеткой". Когда наши операторы звонят клиентам, на экране телефона высвечивается короткий номер 0611 и надпись "билайн" или beeline. Если вы такого не увидели, но звонящий утверждает, что он "оператор билайна", можно с уверенностью говорить о том, что это мошенники", — пояснил директор по обслуживанию клиентов розничного бизнеса ПАО "ВымпелКом" Дмитрий Чернов, слова которого привели в пресс-службе.Еще один вариант использования "Этикетки" настроила дирекция билайна по работе с малым и средним бизнесом."Когда наши менеджеры звонят действующим клиентам, мы используем "Этикетку" с персонализацией. То есть на экране абонента появляется фамилия и имя нашего сотрудника, пчелка и "билайн бизнес" на кириллице или латинице. Если вы видите такую надпись на телефоне — смело берите трубку! Мы поговорим о вашем текущем договоре с нами или предложим варианты развития отношений. В ближайшее время "Этикетка" появится на всех номерах наших менеджеров", — приводятся в сообщении слова директора по работе с малым и средним бизнесом ПАО "ВымпелКом" Галины Балукиной.По словам директора по обслуживанию и поддержке продаж корпоративного блока ПАО "ВымпелКом" Юлии Паршуткиной, идентификация исходящих звонков корпоративным клиентам стала приоритетной задачей при внедрении "Этикетки" в колл-центре билайна."Сегодня сервис помогает нам не только чаще дозваниваться до В2В клиентов, но и выстраивать разговор более лояльно: когда клиент видит, что звонит именно билайн бизнес, у него есть возможность принять решение, готов ли он прямо сейчас к общению или ответит позже. При этом этикетки будут разными в зависимости от вопроса, по которому звонит оператор. Например, "билайн бизнес", "экспертная поддержка билайн" или "техподдержка билайн бизнес"", — цитирует пресс-служба Паршуткину.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWxHwMXfWW

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вымпелком, мошенники, билайн, россия, общество