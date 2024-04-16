https://ria.ru/20240416/bespilotniki-1940328849.html

В Херсонской области сбили более 80 беспилотников за сутки

В Херсонской области сбили более 80 беспилотников за сутки - РИА Новости, 16.04.2024

В Херсонской области сбили более 80 беспилотников за сутки

Огнем ПВО и средствами РЭБ за сутки подавлено и сбито более 80 разведывательных и ударных беспилотников в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:06

2024-04-16T11:06

2024-04-16T11:06

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Огнем ПВО и средствами РЭБ за сутки подавлено и сбито более 80 разведывательных и ударных беспилотников в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Огнём ПВО и средствами РЭБ подавлено и сбито 83 разведывательных и ударных беспилотника", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф