https://ria.ru/20240416/bespilotniki-1940328849.html
В Херсонской области сбили более 80 беспилотников за сутки
В Херсонской области сбили более 80 беспилотников за сутки - РИА Новости, 16.04.2024
В Херсонской области сбили более 80 беспилотников за сутки
Огнем ПВО и средствами РЭБ за сутки подавлено и сбито более 80 разведывательных и ударных беспилотников в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:06
2024-04-16T11:06
2024-04-16T11:06
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Огнем ПВО и средствами РЭБ за сутки подавлено и сбито более 80 разведывательных и ударных беспилотников в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Огнём ПВО и средствами РЭБ подавлено и сбито 83 разведывательных и ударных беспилотника", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсонской области сбили более 80 беспилотников за сутки
Сальдо: в Херсонской области за сутки подавили и сбили 83 беспилотника