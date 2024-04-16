https://ria.ru/20240416/bespilotniki-1940317203.html

Над Белгородской областью сбили три беспилотника

Над Белгородской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 16.04.2024

Над Белгородской областью сбили три беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника самолётного типа, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:07

2024-04-16T10:07

2024-04-16T10:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника самолётного типа, сообщили во вторник в Минобороны России."Шестнадцатого апреля около 09.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)