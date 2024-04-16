https://ria.ru/20240416/bespilotniki-1940317203.html
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Над Белгородской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 16.04.2024
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника самолётного типа, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:07
2024-04-16T10:07
2024-04-16T10:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотника самолётного типа, сообщили во вторник в Минобороны России."Шестнадцатого апреля около 09.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
МО: ПВО сбила три украинских беспилотника над территорией Белгородской области