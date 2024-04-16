https://ria.ru/20240416/bayden-1940288367.html
Байден вновь допустил оговорку в присутствии журналистов
Байден вновь допустил оговорку в присутствии журналистов - РИА Новости, 16.04.2024
Байден вновь допустил оговорку в присутствии журналистов
Президент США Джо Байден в понедельник вновь допустил оговорку в присутствии журналистов, поблагодарив премьер-министра Чехии Петра Фиалу за "поддержку народом... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T02:10
2024-04-16T02:10
2024-04-16T02:46
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник вновь допустил оговорку в присутствии журналистов, поблагодарив премьер-министра Чехии Петра Фиалу за "поддержку народом Чехословакии" Украины. "Не могу выразить, до какой степени мы ценим вашу прямолинейность и поддержку народа Чехословакии", - сказал Байден на встрече с чешским премьером, находящимся с визитом в Вашингтоне. Сразу после этого американский лидер поспешил исправиться, уточнив, что имел в виду "Чешскую Республику", и добавил, что речь о поддержке ей "защиты украинского народа". Американский лидер поблагодарил своего коллегу за предоставленную Киеву военную помощь, включая артиллерийские снаряды. Также Байден вновь публично высказался за то, чтобы конгресс США одобрил законопроект о дополнительном финансировании, в том числе на нужды Украины. "Они должны сделать это сейчас", - подчеркнул хозяин Белого дома. Ранее Фиала в статье для газеты Financial Times сообщил, что в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов Украине уже были заключены контракты на 180 тысяч снарядов, которые будут поставлены в предстоящие месяцы, идет работа по получению еще 300 тысяч. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240405/bayden-1938012075.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, петр фиала, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Петр Фиала, Сергей Лавров, НАТО
Байден вновь допустил оговорку в присутствии журналистов
Байден поблагодарил чешского премьера за поддержку Киева народом Чехословакии
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник вновь допустил оговорку в присутствии журналистов, поблагодарив премьер-министра Чехии Петра Фиалу за "поддержку народом Чехословакии" Украины.
"Не могу выразить, до какой степени мы ценим вашу прямолинейность и поддержку народа Чехословакии", - сказал Байден на встрече с чешским премьером, находящимся с визитом в Вашингтоне.
Сразу после этого американский лидер поспешил исправиться, уточнив, что имел в виду "Чешскую Республику", и добавил, что речь о поддержке ей "защиты украинского народа".
Американский лидер поблагодарил своего коллегу за предоставленную Киеву
военную помощь, включая артиллерийские снаряды. Также Байден вновь публично высказался за то, чтобы конгресс США одобрил законопроект о дополнительном финансировании, в том числе на нужды Украины.
"Они должны сделать это сейчас", - подчеркнул хозяин Белого дома.
Ранее Фиала в статье для газеты Financial Times сообщил, что в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов Украине уже были заключены контракты на 180 тысяч снарядов, которые будут поставлены в предстоящие месяцы, идет работа по получению еще 300 тысяч.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.