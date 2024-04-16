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Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет коррупции, заявил Азаров - РИА Новости, 16.04.2024
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09:17 16.04.2024 (обновлено: 10:23 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/azarov-1940308351.html
Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет коррупции, заявил Азаров
Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет коррупции, заявил Азаров - РИА Новости, 16.04.2024
Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет коррупции, заявил Азаров
Владимир Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу средств, которые он все эти годы зарабатывал на аферах и коррупции, считает... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:17
2024-04-16T10:23
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
сергей шефир
в мире
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу средств, которые он все эти годы зарабатывал на аферах и коррупции, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. &quot;Зеленский все эти годы занимался выводом денег за рубеж, которые они активно нарабатывали путем всяких афер, коррупции. Занимался этим его ближайший друг и бывший руководитель Сергей Шефир… В руках Шефира находятся, по сути дела, все эти офшоры, все эти счета, потому что Зеленский не мог на себя это все оформлять. И на его же счетах находятся все эти приобретения недвижимости&quot;, - написал Азаров.Азаров добавил, что Зеленский давно уже обеспечил себе эвакуацию. Экс-премьер считает, что определенные гарантии ему дали, скорее всего, англичане. "Потому что при том масштабе преступлений, которые творил Зеленский, он должен был запасные отходы для себя предусмотреть", - подытожил бывший премьер. Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволена советник - уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата.
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украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), сергей шефир, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Сергей Шефир, В мире
Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет коррупции, заявил Азаров

Азаров: Зеленский заранее обеспечил пути отхода за счет афер и коррупции

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу средств, которые он все эти годы зарабатывал на аферах и коррупции, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
«

"Зеленский все эти годы занимался выводом денег за рубеж, которые они активно нарабатывали путем всяких афер, коррупции. Занимался этим его ближайший друг и бывший руководитель Сергей Шефир… В руках Шефира находятся, по сути дела, все эти офшоры, все эти счета, потому что Зеленский не мог на себя это все оформлять. И на его же счетах находятся все эти приобретения недвижимости", - написал Азаров.

Азаров добавил, что Зеленский давно уже обеспечил себе эвакуацию. Экс-премьер считает, что определенные гарантии ему дали, скорее всего, англичане. "Потому что при том масштабе преступлений, которые творил Зеленский, он должен был запасные отходы для себя предусмотреть", - подытожил бывший премьер.
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволена советник - уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата.
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