Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет коррупции, заявил Азаров
Азаров: Зеленский заранее обеспечил пути отхода за счет афер и коррупции
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу средств, которые он все эти годы зарабатывал на аферах и коррупции, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
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"Зеленский все эти годы занимался выводом денег за рубеж, которые они активно нарабатывали путем всяких афер, коррупции. Занимался этим его ближайший друг и бывший руководитель Сергей Шефир… В руках Шефира находятся, по сути дела, все эти офшоры, все эти счета, потому что Зеленский не мог на себя это все оформлять. И на его же счетах находятся все эти приобретения недвижимости", - написал Азаров.
Азаров добавил, что Зеленский давно уже обеспечил себе эвакуацию. Экс-премьер считает, что определенные гарантии ему дали, скорее всего, англичане. "Потому что при том масштабе преступлений, которые творил Зеленский, он должен был запасные отходы для себя предусмотреть", - подытожил бывший премьер.
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволена советник - уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата.
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