https://ria.ru/20240416/aviakompaniya-1940472642.html
Авиакомпания FlyDubai временно приостановила все вылеты из Дубая
Авиакомпания FlyDubai временно приостановила все вылеты из Дубая - РИА Новости, 16.04.2024
Авиакомпания FlyDubai временно приостановила все вылеты из Дубая
Авиакомпания Flydubai в связи с обрушившейся на Объединенные арабские эмираты непогодой временно приостанавливает все вылеты из Дубая до 10.00 (9.00 мск) утра... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T22:22
2024-04-16T22:22
2024-04-16T22:42
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ТУНИС, 16 апр - РИА Новости. Авиакомпания Flydubai в связи с обрушившейся на Объединенные арабские эмираты непогодой временно приостанавливает все вылеты из Дубая до 10.00 (9.00 мск) утра 17 апреля, говорится в заявлении авиаперевозчика."Flydubai временно приостанавливает все вылеты из Дубая. Отмена (вылетов) вступает в силу немедленно для всех вечерних рейсов 16 апреля до 10.00 (по местному времени Дубая) 17 апреля", - говорится в релизе компании.Международный аэропорт Дубая отменил во вторник 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей. Днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но затем возобновилась.Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начали выпадать в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.
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Затопленные улицы Дубая
Из-за шторма в международном аэропорту Дубая отменили десятки авиарейсов, а власти объявили о закрытии школ по всей территории ОАЭ.
2024-04-16T22:22
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дубай, оаэ, flydubai
Авиакомпания FlyDubai временно приостановила все вылеты из Дубая
Авиакомпания FlyDubai приостановила все вылеты из Дубая до утра 17 апреля
ТУНИС, 16 апр - РИА Новости. Авиакомпания Flydubai в связи с обрушившейся на Объединенные арабские эмираты непогодой временно приостанавливает все вылеты из Дубая до 10.00 (9.00 мск) утра 17 апреля, говорится в заявлении авиаперевозчика.
«
"Flydubai временно приостанавливает все вылеты из Дубая. Отмена (вылетов) вступает в силу немедленно для всех вечерних рейсов 16 апреля до 10.00 (по местному времени Дубая) 17 апреля", - говорится в релизе компании.
Международный аэропорт Дубая отменил во вторник 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ
проливных дождей. Днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но затем возобновилась.
Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начали выпадать в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.