Рейтинг@Mail.ru
В Москве грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/avariya-1940429590.html
В Москве грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
В Москве грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2024
В Москве грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
Водитель грузовика столкнулся с рейсовым автобусом на юго-востоке Москвы, пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:43
2024-04-16T17:43
происшествия
авто
москва
минский автомобильный завод
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Водитель грузовика столкнулся с рейсовым автобусом на юго-востоке Москвы, пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на Волгоградском проспекте в районе дома 27 водитель грузового автомобиля "МАЗ" совершил столкновение с рейсовым автобусом. В дорожной аварии пострадали четыре пассажира автобуса", - говорится в сообщении. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20231002/avtobus-1899837815.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_241:0:3966:2794_1920x0_80_0_0_1ecb321cdaf587013f490b534162a467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва, минский автомобильный завод, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, Минский автомобильный завод, ГИБДД МВД РФ
В Москве грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

На юго-востоке Москвы грузовик столкнулся с автобусом, пострадали 4 человека

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Водитель грузовика столкнулся с рейсовым автобусом на юго-востоке Москвы, пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на Волгоградском проспекте в районе дома 27 водитель грузового автомобиля "МАЗ" совершил столкновение с рейсовым автобусом. В дорожной аварии пострадали четыре пассажира автобуса", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На месте ДТП в городском округе Щелково. 2 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Подмосковье перевернулся автобус с детьми
2 октября 2023, 09:35
 
ПроисшествияАвтоМоскваМинский автомобильный заводГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала