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В Москве грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

В Москве грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2024

В Москве грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

Водитель грузовика столкнулся с рейсовым автобусом на юго-востоке Москвы, пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:43

2024-04-16T17:43

2024-04-16T17:43

происшествия

авто

москва

минский автомобильный завод

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Водитель грузовика столкнулся с рейсовым автобусом на юго-востоке Москвы, пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на Волгоградском проспекте в районе дома 27 водитель грузового автомобиля "МАЗ" совершил столкновение с рейсовым автобусом. В дорожной аварии пострадали четыре пассажира автобуса", - говорится в сообщении. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20231002/avtobus-1899837815.html

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2024

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происшествия, авто, москва, минский автомобильный завод, гибдд мвд рф