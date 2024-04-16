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В Москве грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
В Москве грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2024
В Москве грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
Водитель грузовика столкнулся с рейсовым автобусом на юго-востоке Москвы, пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:43
2024-04-16T17:43
2024-04-16T17:43
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Водитель грузовика столкнулся с рейсовым автобусом на юго-востоке Москвы, пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на Волгоградском проспекте в районе дома 27 водитель грузового автомобиля "МАЗ" совершил столкновение с рейсовым автобусом. В дорожной аварии пострадали четыре пассажира автобуса", - говорится в сообщении. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, москва, минский автомобильный завод, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, Минский автомобильный завод, ГИБДД МВД РФ
В Москве грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
На юго-востоке Москвы грузовик столкнулся с автобусом, пострадали 4 человека