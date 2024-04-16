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В Москве с начала года произошло восемь ДТП с мотоциклистами - РИА Новости, 16.04.2024
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17:04 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/avarii-1940421366.html
В Москве с начала года произошло восемь ДТП с мотоциклистами
В Москве с начала года произошло восемь ДТП с мотоциклистами - РИА Новости, 16.04.2024
В Москве с начала года произошло восемь ДТП с мотоциклистами
Уже восемь ДТП с мотоциклистами произошли в Москве с начала года, хотя мотосезон еще не открыт, среди причин - неаккуратное перестроение, несоблюдение дистанции РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:04
2024-04-16T17:04
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уже восемь ДТП с мотоциклистами произошли в Москве с начала года, хотя мотосезон еще не открыт, среди причин - неаккуратное перестроение, несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение скорости, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мотосезон еще не открыт, а хорошая погода манит мотоциклистов на дороги города. С начала года произошло уже восемь аварий с их участием, девять человек получили ранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что причины аварий неизменны. В основном это: неаккуратное перестроение, несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение скорости. "Хотим напомнить еще раз: мотоциклисты должны быть предсказуемыми на дороге, а автолюбители — еще более внимательными. Соблюдайте правила, берегите себя и окружающих", - дополняется в сообщении.
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авто, москва, происшествия
Авто, Москва, Происшествия
В Москве с начала года произошло восемь ДТП с мотоциклистами

В Москве с начала года произошло 8 ДТП с мотоциклистами, хотя сезон еще закрыт

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМотоциклисты едут по Москве
Мотоциклисты едут по Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мотоциклисты едут по Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уже восемь ДТП с мотоциклистами произошли в Москве с начала года, хотя мотосезон еще не открыт, среди причин - неаккуратное перестроение, несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение скорости, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Мотосезон еще не открыт, а хорошая погода манит мотоциклистов на дороги города. С начала года произошло уже восемь аварий с их участием, девять человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причины аварий неизменны. В основном это: неаккуратное перестроение, несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение скорости.
"Хотим напомнить еще раз: мотоциклисты должны быть предсказуемыми на дороге, а автолюбители — еще более внимательными. Соблюдайте правила, берегите себя и окружающих", - дополняется в сообщении.
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