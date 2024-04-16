https://ria.ru/20240416/avarii-1940421366.html

В Москве с начала года произошло восемь ДТП с мотоциклистами

В Москве с начала года произошло восемь ДТП с мотоциклистами - РИА Новости, 16.04.2024

В Москве с начала года произошло восемь ДТП с мотоциклистами

Уже восемь ДТП с мотоциклистами произошли в Москве с начала года, хотя мотосезон еще не открыт, среди причин - неаккуратное перестроение, несоблюдение дистанции РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:04

2024-04-16T17:04

2024-04-16T17:04

авто

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887983855_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_5a699d900ec09f13686dca632edbe073.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уже восемь ДТП с мотоциклистами произошли в Москве с начала года, хотя мотосезон еще не открыт, среди причин - неаккуратное перестроение, несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение скорости, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мотосезон еще не открыт, а хорошая погода манит мотоциклистов на дороги города. С начала года произошло уже восемь аварий с их участием, девять человек получили ранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что причины аварий неизменны. В основном это: неаккуратное перестроение, несоблюдение дистанции и очередности проезда, нарушение скорости. "Хотим напомнить еще раз: мотоциклисты должны быть предсказуемыми на дороге, а автолюбители — еще более внимательными. Соблюдайте правила, берегите себя и окружающих", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20231004/moskva-1900439693.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, москва, происшествия