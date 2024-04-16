https://ria.ru/20240416/arest-1940323293.html

В Уфе задержали главу управления капитального строительства

В Уфе задержали главу управления капитального строительства - РИА Новости, 16.04.2024

В Уфе задержали главу управления капитального строительства

Правоохранители задержали в Уфе руководителя управления капитального строительства Башкирии по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:37

2024-04-16T10:37

2024-04-16T10:38

происшествия

россия

уфа

республика башкортостан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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УФА, 16 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали в Уфе руководителя управления капитального строительства Башкирии по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при поставке контрафактных УЗИ-аппаратов, сообщили в СУСК РФ по региону. "Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) задержана начальник ГКУ "Управление капитального строительства Республики Башкортостан", - говорится в релизе башкирского следственного управления. По версии следствия, с августа по декабрь 2022 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" между управлением и коммерческой организацией были заключены 4 государственных контракта на поставку систем ультразвуковой визуализации на общую сумму свыше 57 миллионов рублей. "При этом подозреваемой, как руководителю компании-заказчика, было известно, что поставляемое медоборудование данного производителя не соответствует регистрационному удостоверению, в связи с чем является контрафактным, что создает потенциальную опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан при его эксплуатации. Несмотря на это, директор учреждения, опасаясь негативных последствий по службе, в нарушение действующего законодательства, не отказалась в одностороннем порядке от исполнения контрактов и дала указания принять поставленное оборудование, которое до настоящего времени не введено в эксплуатацию", - сообщило следствие. Отмечается, что в результате закупки контрафактных медицинских изделий государственному бюджету причинен ущерб на 57 миллионов рублей. Преступный факт был выявлен оперативниками ФСБ республики. "В настоящее время с задержанной проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, которые могут быть причастны к его совершению.", - добавили в СУСК РФ по Башкирии. С июля 2021 года должность главы государственного казённого учреждения "Управление капитального строительства Республики Башкортостан" занимает Инна Иксанова. До нее управлением руководил Рамзиль Кучарбаев, которого отправили в колонию на 7,5 лет за махинации при строительстве очистных сооружений в городе Кумертау и превышение должностных полномочий при заключении госконтрактов.

https://ria.ru/20240403/kanal-1937662453.html

https://ria.ru/20231123/dagestan-1911341501.html

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происшествия, россия, уфа, республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)