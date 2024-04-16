https://ria.ru/20240416/aktivy-1940428449.html

США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине

США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине - РИА Новости, 16.04.2024

США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине

США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:33

2024-04-16T17:33

2024-04-16T17:53

сша

россия

украина

экономика

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен."Украине нужно больше поддержки, что заставляет нас фокусироваться на поиске пути, чтобы разблокировать экономическую пользу и поток ресурсов от российских суверенных активов", - сообщила она на брифинге во вторник.Йеллен добавила, что ее ведомство работает над задачей представить план по использованию активов РФ на встрече лидеров "Большой семерки" (G7) в июне и среди текущих опций рассматривается как фактическая конфискация и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.

https://ria.ru/20240416/aktivy-1940245519.html

сша

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, украина, экономика