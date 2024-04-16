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США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине - РИА Новости, 16.04.2024
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17:33 16.04.2024 (обновлено: 17:53 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/aktivy-1940428449.html
США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине
США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине - РИА Новости, 16.04.2024
США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине
США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:33
2024-04-16T17:53
сша
россия
украина
экономика
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен."Украине нужно больше поддержки, что заставляет нас фокусироваться на поиске пути, чтобы разблокировать экономическую пользу и поток ресурсов от российских суверенных активов", - сообщила она на брифинге во вторник.Йеллен добавила, что ее ведомство работает над задачей представить план по использованию активов РФ на встрече лидеров "Большой семерки" (G7) в июне и среди текущих опций рассматривается как фактическая конфискация и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.
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сша, россия, украина, экономика
США, Россия, Украина, Экономика
США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине

Йеллен: США ищут способ использовать суверенные активы РФ для поддержки Украины

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
«
"Украине нужно больше поддержки, что заставляет нас фокусироваться на поиске пути, чтобы разблокировать экономическую пользу и поток ресурсов от российских суверенных активов", - сообщила она на брифинге во вторник.
Йеллен добавила, что ее ведомство работает над задачей представить план по использованию активов РФ на встрече лидеров "Большой семерки" (G7) в июне и среди текущих опций рассматривается как фактическая конфискация и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.
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