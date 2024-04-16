https://ria.ru/20240416/agent-1940322585.html

Появилось видео задержания агента СБУ, подорвавшего машину Прозорова

Появилось видео задержания агента СБУ, подорвавшего машину Прозорова - РИА Новости, 16.04.2024

Появилось видео задержания агента СБУ, подорвавшего машину Прозорова

Украинский агент, подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ, прикрепил самодельную бомбу к днищу транспортного средства примерно в два ночи 9 апреля,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:24

2024-04-16T11:24

2024-04-16T11:39

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

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украина

василий прозоров

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Украинский агент, подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ, прикрепил самодельную бомбу к днищу транспортного средства примерно в два ночи 9 апреля, следует из опубликованного ФСБ России видеоролика. ФСБ ранее сообщила о задержании россиянина, по заданию украинской спецслужбы дистанционно подорвавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ. В релизе не сообщается, чья это машина, но 12 апреля в столице у дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, пострадал хозяин внедорожника - бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. На видео задержанный рассказывает, что в феврале он по заданию куратора выехал в Москву для слежки за Toyota Land Cruiser Prado по адресу: Коровинское шоссе, 3. Потом "задача изменилась", ему поступило указание собрать бомбу. "Я собрал, и 9 числа, ориентировочно в два часа ночи, я прикрепил эту бомбу к днищу автомобиля", - добавил мужчина. Он рассказал, что с 2010 года проживает на Украине, завербован СБУ был в ноябре 2023 года. Также показаны кадры задержания. Злоумышленника кладут лицом вниз двое сотрудников ФСБ на обочине грязной просёлочной дороги.Читайте в Дзен: Скорые мечутся, у военных истерика, а врачей жестко выдергивали из дома. Стало известно, что Россия устроила ВСУ под НиколаевомБили по своим. Командиры ВСУ отдали страшный приказ. Украинские войска оказались в ужасном положении

https://ria.ru/20240412/mashina-1939639389.html

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москва

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, украина, василий прозоров, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)