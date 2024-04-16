https://ria.ru/20240416/agent-1940322585.html
Появилось видео задержания агента СБУ, подорвавшего машину Прозорова
Появилось видео задержания агента СБУ, подорвавшего машину Прозорова - РИА Новости, 16.04.2024
Появилось видео задержания агента СБУ, подорвавшего машину Прозорова
Украинский агент, подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ, прикрепил самодельную бомбу к днищу транспортного средства примерно в два ночи 9 апреля,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:24
2024-04-16T11:24
2024-04-16T11:39
специальная военная операция на украине
происшествия
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украина
василий прозоров
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Украинский агент, подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ, прикрепил самодельную бомбу к днищу транспортного средства примерно в два ночи 9 апреля, следует из опубликованного ФСБ России видеоролика. ФСБ ранее сообщила о задержании россиянина, по заданию украинской спецслужбы дистанционно подорвавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ. В релизе не сообщается, чья это машина, но 12 апреля в столице у дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, пострадал хозяин внедорожника - бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. На видео задержанный рассказывает, что в феврале он по заданию куратора выехал в Москву для слежки за Toyota Land Cruiser Prado по адресу: Коровинское шоссе, 3. Потом "задача изменилась", ему поступило указание собрать бомбу. "Я собрал, и 9 числа, ориентировочно в два часа ночи, я прикрепил эту бомбу к днищу автомобиля", - добавил мужчина. Он рассказал, что с 2010 года проживает на Украине, завербован СБУ был в ноябре 2023 года. Также показаны кадры задержания. Злоумышленника кладут лицом вниз двое сотрудников ФСБ на обочине грязной просёлочной дороги.Читайте в Дзен: Скорые мечутся, у военных истерика, а врачей жестко выдергивали из дома. Стало известно, что Россия устроила ВСУ под НиколаевомБили по своим. Командиры ВСУ отдали страшный приказ. Украинские войска оказались в ужасном положении
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание мужчины, подорвавшего автомобиль
Задержание мужчины, подорвавшего автомобиль
2024-04-16T11:24
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PT2M16S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, украина, василий прозоров, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Россия, Украина, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появилось видео задержания агента СБУ, подорвавшего машину Прозорова
ФСБ показала видео задержания украинского агента, подорвавшего машину Прозорова
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Украинский агент, подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ, прикрепил самодельную бомбу к днищу транспортного средства примерно в два ночи 9 апреля, следует из опубликованного ФСБ России видеоролика.
ФСБ ранее сообщила о задержании россиянина, по заданию украинской спецслужбы дистанционно подорвавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ. В релизе не сообщается, чья это машина, но 12 апреля в столице у дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, пострадал хозяин внедорожника - бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
На видео задержанный рассказывает, что в феврале он по заданию куратора выехал в Москву для слежки за Toyota Land Cruiser Prado по адресу: Коровинское шоссе, 3. Потом "задача изменилась", ему поступило указание собрать бомбу.
"Я собрал, и 9 числа, ориентировочно в два часа ночи, я прикрепил эту бомбу к днищу автомобиля", - добавил мужчина.
Он рассказал, что с 2010 года проживает на Украине, завербован СБУ был в ноябре 2023 года.
Также показаны кадры задержания. Злоумышленника кладут лицом вниз двое сотрудников ФСБ на обочине грязной просёлочной дороги.