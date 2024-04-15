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В Кургане открыли пять площадок для передержки домашних животных - РИА Новости, 15.04.2024
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14:57 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/zhivotnye-1940167555.html
В Кургане открыли пять площадок для передержки домашних животных
В Кургане открыли пять площадок для передержки домашних животных - РИА Новости, 15.04.2024
В Кургане открыли пять площадок для передержки домашних животных
Пять площадок для передержки домашних животных из зоны паводка организовали власти в Кургане, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:57
2024-04-15T14:57
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Пять площадок для передержки домашних животных из зоны паводка организовали власти в Кургане, сообщила пресс-служба городской администрации. "Не бросайте домашних животных во время паводка. Для организации передержки домашних животных из зоны подтопления в Кургане организованы пять площадок для передержки собак и кошек: муниципальный приют для бездомных животных - ул. Бурова-Петрова, дом 124а, площадка — ул. Промышленная, 5, Курганская областная ветеринарная лаборатория - ул. С. Юлаева, дом 68б, Курганский центр ветеринарии – ул. Омская, дом 136, Курганский ипподром — ул. 1-я Трактовая, 74", - говорится в сообщении. Перед тем, как привезти животное, необходимо позвонить на телефон "горячей линии": 8-996-146-42-25 - это необходимо для равномерного распределения животных и соблюдения ветеринарных правил, уточняется в сообщении. "Граждан, которые планируют привезти своих домашних животных на специальные площадки, просим взять с собой необходимую экипировку для своих питомцев, включая поводок, ошейник и надёжную привязь. Необходимо по мере возможности предоставить привычный для животного корм", - поясняет пресс-служба. Студенты курганского государственного колледжа, курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства и технологического колледжа изготовили 150 будок для собак, которых эвакуированные граждане и спасатели размещают на временных площадках, специально оборудованных на период паводка, поясняет пресс-служба горадминистрации. По данным Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в 5 муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20240408/sobaka-1938705091.html
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курган
тобол (река)
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Кургане открыли пять площадок для передержки домашних животных

В Кургане открыли 5 площадок для передержки домашних животных на время паводка

© Фото : Город Курган/ВКонтактеПоследствия паводка в Кургане
Последствия паводка в Кургане - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Город Курган/ВКонтакте
Последствия паводка в Кургане
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Пять площадок для передержки домашних животных из зоны паводка организовали власти в Кургане, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Не бросайте домашних животных во время паводка. Для организации передержки домашних животных из зоны подтопления в Кургане организованы пять площадок для передержки собак и кошек: муниципальный приют для бездомных животных - ул. Бурова-Петрова, дом 124а, площадка — ул. Промышленная, 5, Курганская областная ветеринарная лаборатория - ул. С. Юлаева, дом 68б, Курганский центр ветеринарии – ул. Омская, дом 136, Курганский ипподром — ул. 1-я Трактовая, 74", - говорится в сообщении.
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Перед тем, как привезти животное, необходимо позвонить на телефон "горячей линии": 8-996-146-42-25 - это необходимо для равномерного распределения животных и соблюдения ветеринарных правил, уточняется в сообщении.
"Граждан, которые планируют привезти своих домашних животных на специальные площадки, просим взять с собой необходимую экипировку для своих питомцев, включая поводок, ошейник и надёжную привязь. Необходимо по мере возможности предоставить привычный для животного корм", - поясняет пресс-служба.
Студенты курганского государственного колледжа, курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства и технологического колледжа изготовили 150 будок для собак, которых эвакуированные граждане и спасатели размещают на временных площадках, специально оборудованных на период паводка, поясняет пресс-служба горадминистрации.
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По данным Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в 5 муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
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ПроисшествияКурганТобол (река)Курганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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