https://ria.ru/20240415/zhiteli-1940197241.html

Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства

Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства - РИА Новости, 15.04.2024

Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства

Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства, чтобы охранять дома от мародеров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:40

2024-04-15T16:40

2024-04-15T16:40

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

россия

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940117021_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_3a3bc8a08cdca732884b40b8396b95a0.jpg

ОРЕНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства, чтобы охранять дома от мародеров, передает корреспондент РИА Новости. Вода затопила по крышу некоторые дома на территории СНТ "Спутник" и "Радуга". Местные жители договорились круглосуточно дежурить рядом со своим жильем на незатопленной территории, они разложили стол с едой и водой. Они сообщили РИА Новости, что следят за тем, как уходит вода, а также охраняют дома от мародеров. По их оценкам, за утро уровень воды снизился на 15 сантиметров. Рядом с жителями - эвакуированные животные: кошки и собаки. Последние сидят на привязи для их же безопасности - рядом находится дорога.

https://ria.ru/20240415/mchs-1940061891.html

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, россия, оренбургская область