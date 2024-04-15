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Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства - РИА Новости, 15.04.2024
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16:40 15.04.2024
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Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства
Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства - РИА Новости, 15.04.2024
Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства
Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства, чтобы охранять дома от мародеров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:40
2024-04-15T16:40
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ОРЕНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства, чтобы охранять дома от мародеров, передает корреспондент РИА Новости. Вода затопила по крышу некоторые дома на территории СНТ "Спутник" и "Радуга". Местные жители договорились круглосуточно дежурить рядом со своим жильем на незатопленной территории, они разложили стол с едой и водой. Они сообщили РИА Новости, что следят за тем, как уходит вода, а также охраняют дома от мародеров. По их оценкам, за утро уровень воды снизился на 15 сантиметров. Рядом с жителями - эвакуированные животные: кошки и собаки. Последние сидят на привязи для их же безопасности - рядом находится дорога.
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прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, россия, оренбургская область
Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Россия, Оренбургская область
Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства

Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом охраняют дома от мародеров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге
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ОРЕНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Жители частично затопленных СНТ под Оренбургом организовали дежурства, чтобы охранять дома от мародеров, передает корреспондент РИА Новости.
Вода затопила по крышу некоторые дома на территории СНТ "Спутник" и "Радуга". Местные жители договорились круглосуточно дежурить рядом со своим жильем на незатопленной территории, они разложили стол с едой и водой. Они сообщили РИА Новости, что следят за тем, как уходит вода, а также охраняют дома от мародеров.
По их оценкам, за утро уровень воды снизился на 15 сантиметров.
Рядом с жителями - эвакуированные животные: кошки и собаки. Последние сидят на привязи для их же безопасности - рядом находится дорога.
Ленинский район Оренбурга
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1165 сантиметров
Вчера, 09:27
 
Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024РоссияОренбургская область
 
 
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