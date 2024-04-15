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Свыше 40 человек переселили за неделю в МО из аварийного жилья

Свыше 40 человек переселили за неделю в МО из аварийного жилья - РИА Новости, 15.04.2024

Свыше 40 человек переселили за неделю в МО из аварийного жилья

За минувшую неделю в Московской области расселили 863,2 квадратных метра аварийного жилья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:52

2024-04-15T18:52

2024-04-15T18:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. За минувшую неделю в Московской области расселили 863,2 квадратных метра аварийного жилья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство строительного комплекса Подмосковья.Компенсации или новую жилплощадь получили 44 человека, жильцы 21 аварийной квартиры. Расселение провели сразу в пяти округах региона. В частности, речь идет о Клине, Домодедове, Пушкине, Богородском и Сергиево-Посадском округах.Отмечается, что расселение домов в Подмосковье – часть федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)