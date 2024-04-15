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Ярославская область готовит заявки на оздоровление водных объектов - РИА Новости, 15.04.2024
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Ярославская область
 
12:20 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/zayavki-1940109894.html
Ярославская область готовит заявки на оздоровление водных объектов
Ярославская область готовит заявки на оздоровление водных объектов - РИА Новости, 15.04.2024
Ярославская область готовит заявки на оздоровление водных объектов
Правительство Ярославской области готовит заявки для участия в новом федеральном проекте "Оздоровление водных объектов", сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:20
2024-04-15T12:20
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
дмитрий григоренко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Правительство Ярославской области готовит заявки для участия в новом федеральном проекте "Оздоровление водных объектов", сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства Ярославской области, Михаил Евраев принял участие в рабочей встрече с заместителем председателя правительства РФ – руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко. "Готовим заявки в новый федеральный проект "Оздоровление водных объектов", который стартует с 2025 года, в первую очередь на очистные сооружения в Переславле. Обговорили и строительство инженерной инфраструктуры в регионе. В этом году достраиваем очистные сооружения в Ростове и в селе Нагорье городского округа Переславль-Залесский", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. На встрече стороны обсудили ряд важных для Ярославской области вопросов. В частности, о сохранении объектов культурного наследия. Губернатор отметил, что правительство Ярославской области в настоящее время серьезно занимается проработкой специальной программы. Инвентаризация памятников архитектуры показала, что не менее 70% из них нуждается в работах по сохранению. Для комплексного решения данной проблемы глава региона инициировал выделение в 2024 году 1 миллиарда рублей на ремонт фасадов зданий и сооружений в исторических центрах городов региона. "Ярославская область готова войти в число пяти регионов-участников пилотного проекта по сохранению объектов культурного наследия. У нас уже есть планы и наработки в этой сфере", - подчеркнул Михаил Евраев на встрече. Он отметил, что также регион добивается включения девяти малых городов региона в перечень 200 городов России, для которых будут разработаны и реализованы мастер-планы развития.
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ярославская область, михаил евраев, дмитрий григоренко, россия, ростов
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Дмитрий Григоренко, Россия, Ростов

Ярославская область готовит заявки на оздоровление водных объектов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХрам Сорока мучеников Севастийских в городе Переславле-Залесском Ярославской области
Храм Сорока мучеников Севастийских в городе Переславле-Залесском Ярославской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Храм Сорока мучеников Севастийских в городе Переславле-Залесском Ярославской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Правительство Ярославской области готовит заявки для участия в новом федеральном проекте "Оздоровление водных объектов", сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства Ярославской области, Михаил Евраев принял участие в рабочей встрече с заместителем председателя правительства РФ – руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко.
"Готовим заявки в новый федеральный проект "Оздоровление водных объектов", который стартует с 2025 года, в первую очередь на очистные сооружения в Переславле. Обговорили и строительство инженерной инфраструктуры в регионе. В этом году достраиваем очистные сооружения в Ростове и в селе Нагорье городского округа Переславль-Залесский", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
На встрече стороны обсудили ряд важных для Ярославской области вопросов. В частности, о сохранении объектов культурного наследия. Губернатор отметил, что правительство Ярославской области в настоящее время серьезно занимается проработкой специальной программы. Инвентаризация памятников архитектуры показала, что не менее 70% из них нуждается в работах по сохранению. Для комплексного решения данной проблемы глава региона инициировал выделение в 2024 году 1 миллиарда рублей на ремонт фасадов зданий и сооружений в исторических центрах городов региона.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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"Ярославская область готова войти в число пяти регионов-участников пилотного проекта по сохранению объектов культурного наследия. У нас уже есть планы и наработки в этой сфере", - подчеркнул Михаил Евраев на встрече.
Он отметил, что также регион добивается включения девяти малых городов региона в перечень 200 городов России, для которых будут разработаны и реализованы мастер-планы развития.
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевДмитрий ГригоренкоРоссияРостов
 
 
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