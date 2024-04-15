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Ярославская область готовит заявки на оздоровление водных объектов

Ярославская область готовит заявки на оздоровление водных объектов - РИА Новости, 15.04.2024

Ярославская область готовит заявки на оздоровление водных объектов

Правительство Ярославской области готовит заявки для участия в новом федеральном проекте "Оздоровление водных объектов", сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:20

2024-04-15T12:20

2024-04-15T12:20

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

дмитрий григоренко

россия

ростов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Правительство Ярославской области готовит заявки для участия в новом федеральном проекте "Оздоровление водных объектов", сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства Ярославской области, Михаил Евраев принял участие в рабочей встрече с заместителем председателя правительства РФ – руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко. "Готовим заявки в новый федеральный проект "Оздоровление водных объектов", который стартует с 2025 года, в первую очередь на очистные сооружения в Переславле. Обговорили и строительство инженерной инфраструктуры в регионе. В этом году достраиваем очистные сооружения в Ростове и в селе Нагорье городского округа Переславль-Залесский", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. На встрече стороны обсудили ряд важных для Ярославской области вопросов. В частности, о сохранении объектов культурного наследия. Губернатор отметил, что правительство Ярославской области в настоящее время серьезно занимается проработкой специальной программы. Инвентаризация памятников архитектуры показала, что не менее 70% из них нуждается в работах по сохранению. Для комплексного решения данной проблемы глава региона инициировал выделение в 2024 году 1 миллиарда рублей на ремонт фасадов зданий и сооружений в исторических центрах городов региона. "Ярославская область готова войти в число пяти регионов-участников пилотного проекта по сохранению объектов культурного наследия. У нас уже есть планы и наработки в этой сфере", - подчеркнул Михаил Евраев на встрече. Он отметил, что также регион добивается включения девяти малых городов региона в перечень 200 городов России, для которых будут разработаны и реализованы мастер-планы развития.

https://ria.ru/20240320/ekologiya-1934578131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, михаил евраев, дмитрий григоренко, россия, ростов