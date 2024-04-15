https://ria.ru/20240415/zatoplenie-1940269832.html

В Кургане эвакуируют жителей микрорайона Тополя

В Кургане эвакуируют жителей микрорайона Тополя - РИА Новости, 15.04.2024

В Кургане эвакуируют жителей микрорайона Тополя

Эвакуация жителей микрорайона Тополя проводится в Кургане из-за затопления территории, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:16

2024-04-15T22:16

2024-04-15T22:16

происшествия

курган

тобол (река)

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Эвакуация жителей микрорайона Тополя проводится в Кургане из-за затопления территории, сообщила пресс-служба мэрии. "В эти минуты в микрорайоне Тополя проводится эвакуация жителей с подтопленных территорий. На месте работают руководители администрации города, профильных департаментов, специалисты МЧС, спасатели. Для людей организованы автобусы. Также проводится эвакуация животных, крупного рогатого скота", - говорится в сообщении. Власти еще раз призывают всех срочно эвакуироваться с затопляемых территорий. "Вода прибывает быстро. Отнеситесь ответственно к ситуации. Забирайте детей, родственников, пожилых родителей и уезжайте в пункты размещения", - поясняет пресс-служба. По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров). В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главка МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУ МЧС, по состоянию на 15 апреля остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы, 885 находятся в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240415/tobol-1940255210.html

https://ria.ru/20240415/kurgan-1940205288.html

курган

тобол (река)

курганская область

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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024