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В Кургане эвакуируют жителей микрорайона Тополя - РИА Новости, 15.04.2024
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22:16 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/zatoplenie-1940269832.html
В Кургане эвакуируют жителей микрорайона Тополя
В Кургане эвакуируют жителей микрорайона Тополя - РИА Новости, 15.04.2024
В Кургане эвакуируют жителей микрорайона Тополя
Эвакуация жителей микрорайона Тополя проводится в Кургане из-за затопления территории, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:16
2024-04-15T22:16
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Эвакуация жителей микрорайона Тополя проводится в Кургане из-за затопления территории, сообщила пресс-служба мэрии. "В эти минуты в микрорайоне Тополя проводится эвакуация жителей с подтопленных территорий. На месте работают руководители администрации города, профильных департаментов, специалисты МЧС, спасатели. Для людей организованы автобусы. Также проводится эвакуация животных, крупного рогатого скота", - говорится в сообщении. Власти еще раз призывают всех срочно эвакуироваться с затопляемых территорий. "Вода прибывает быстро. Отнеситесь ответственно к ситуации. Забирайте детей, родственников, пожилых родителей и уезжайте в пункты размещения", - поясняет пресс-служба. По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров). В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главка МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУ МЧС, по состоянию на 15 апреля остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы, 885 находятся в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20240415/tobol-1940255210.html
https://ria.ru/20240415/kurgan-1940205288.html
курган
тобол (река)
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Кургане эвакуируют жителей микрорайона Тополя

В Кургане эвакуируют жителей микрорайона Тополя из-за затопления домов

© Фото : Город Курган/ВКонтактеПоследствия паводка в Кургане
Последствия паводка в Кургане - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Город Курган/ВКонтакте
Последствия паводка в Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Эвакуация жителей микрорайона Тополя проводится в Кургане из-за затопления территории, сообщила пресс-служба мэрии.
«
"В эти минуты в микрорайоне Тополя проводится эвакуация жителей с подтопленных территорий. На месте работают руководители администрации города, профильных департаментов, специалисты МЧС, спасатели. Для людей организованы автобусы. Также проводится эвакуация животных, крупного рогатого скота", - говорится в сообщении.
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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 85 сантиметров
Вчера, 20:27
Власти еще раз призывают всех срочно эвакуироваться с затопляемых территорий. "Вода прибывает быстро. Отнеситесь ответственно к ситуации. Забирайте детей, родственников, пожилых родителей и уезжайте в пункты размещения", - поясняет пресс-служба.
По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров).
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главка МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУ МЧС, по состоянию на 15 апреля остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы, 885 находятся в пунктах временного размещения.
Ферма в Курганской области готовится к паводку - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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Вчера, 17:06
 
ПроисшествияКурганТобол (река)Курганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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