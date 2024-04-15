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В Молдавии девять украинцев задержали за незаконное проникновение - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 15.04.2024 (обновлено: 19:01 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/zaderzhanie-1940236976.html
В Молдавии девять украинцев задержали за незаконное проникновение
В Молдавии девять украинцев задержали за незаконное проникновение - РИА Новости, 15.04.2024
В Молдавии девять украинцев задержали за незаконное проникновение
Пограничная полиция Молдавия задержала девять граждан Украины за незаконное проникновение на территорию страны, украинцы попросили убежища в республике. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:00
2024-04-15T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
молдавия
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавия задержала девять граждан Украины за незаконное проникновение на территорию страны, украинцы попросили убежища в республике. "Девять граждан Украины были пойманы при незаконном пересечении границы молдавско-украинской границы. Мигранты обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдавии", - сообщается на сайте Погранполиции. Сотрудники пограничной полиции Молдавии и офицер FRONTEX заметили группу мужчин, которые пешком пересекли границу республики. Задержанные сообщили, что им помогли, за переправу через границу они заплатили проводникам по 7 тысяч евро. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html
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в мире, украина, молдавия, владимир зеленский, frontex
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Молдавия, Владимир Зеленский, Frontex
В Молдавии девять украинцев задержали за незаконное проникновение

В Молдавии задержали девять украинцев при незаконном пересечении границы

© Фото : Serviciului de Informații și SecuritateСотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова
Сотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Serviciului de Informații și Securitate
Сотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавия задержала девять граждан Украины за незаконное проникновение на территорию страны, украинцы попросили убежища в республике.
«
"Девять граждан Украины были пойманы при незаконном пересечении границы молдавско-украинской границы. Мигранты обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдавии", - сообщается на сайте Погранполиции.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
На Украине уклонисты перестали выходить из дома, пишут СМИ
25 марта, 11:10
Сотрудники пограничной полиции Молдавии и офицер FRONTEX заметили группу мужчин, которые пешком пересекли границу республики. Задержанные сообщили, что им помогли, за переправу через границу они заплатили проводникам по 7 тысяч евро.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах
29 февраля, 15:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМолдавияВладимир ЗеленскийFrontex
 
 
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