https://ria.ru/20240415/zaderzhanie-1940236976.html

В Молдавии девять украинцев задержали за незаконное проникновение

В Молдавии девять украинцев задержали за незаконное проникновение - РИА Новости, 15.04.2024

В Молдавии девять украинцев задержали за незаконное проникновение

Пограничная полиция Молдавия задержала девять граждан Украины за незаконное проникновение на территорию страны, украинцы попросили убежища в республике. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:00

2024-04-15T19:00

2024-04-15T19:01

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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавия задержала девять граждан Украины за незаконное проникновение на территорию страны, украинцы попросили убежища в республике. "Девять граждан Украины были пойманы при незаконном пересечении границы молдавско-украинской границы. Мигранты обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдавии", - сообщается на сайте Погранполиции. Сотрудники пограничной полиции Молдавии и офицер FRONTEX заметили группу мужчин, которые пешком пересекли границу республики. Задержанные сообщили, что им помогли, за переправу через границу они заплатили проводникам по 7 тысяч евро. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html

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в мире, украина, молдавия, владимир зеленский, frontex