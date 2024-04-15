В Молдавии девять украинцев задержали за незаконное проникновение
В Молдавии задержали девять украинцев при незаконном пересечении границы
© Фото : Serviciului de Informații și SecuritateСотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова
Сотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавия задержала девять граждан Украины за незаконное проникновение на территорию страны, украинцы попросили убежища в республике.
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"Девять граждан Украины были пойманы при незаконном пересечении границы молдавско-украинской границы. Мигранты обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдавии", - сообщается на сайте Погранполиции.
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Сотрудники пограничной полиции Молдавии и офицер FRONTEX заметили группу мужчин, которые пешком пересекли границу республики. Задержанные сообщили, что им помогли, за переправу через границу они заплатили проводникам по 7 тысяч евро.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.