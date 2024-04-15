Рейтинг@Mail.ru
На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/zaderzhanie-1940220743.html
На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу
На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу - РИА Новости, 15.04.2024
На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу
Сотрудники военкомата задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области на западе Украины и бросили его в лесу у границы со Словакией, сообщает... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:12
2024-04-15T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
закарпатская область
владимир зеленский
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/95/1044949581_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_796c88c2c63ea908bc9229d2e83982b1.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области на западе Украины и бросили его в лесу у границы со Словакией, сообщает украинское издание "Страна". "Жительница Львова рассказала, что ее парня задержали сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинское название военкоматов – ред.) на блокпосте в закарпатском селе Нижние Ворота, а потом выкинули в лесу у границы, где его задержали пограничники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По словам девушки, они ехали компанией на автомобиле. Их остановили сотрудники военкомата и попросили молодого человека сесть в автобус для уточнения данных. После увезли его в Мукачевский военкомат, где держали несколько часов. Там сказали, что гражданина отвезут на военно-врачебную комиссию. "Его вывезли к границе со Словакией и выбросили в 200 метрах от границы в лесу. Мужчина не знал, куда идти, карты не загружались. Вскоре его задержали пограничники", - отмечается в публикации. Уточняется, что молодому человеку намерены выписать штраф за попытку незаконно пересечь границу. Сотрудники военкомата при этом отрицают, что вообще его задерживали. Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий. В конце февраля он сообщал, что при вручении повесток представители военкоматов часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240331/prizyvnik-1936995095.html
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937405178.html
украина
словакия
закарпатская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104494/95/1044949581_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_4f18e378e751d9e7e58385a6934c45a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, закарпатская область, владимир зеленский, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины
На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу

На западе Украины сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в медиабанк
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области на западе Украины и бросили его в лесу у границы со Словакией, сообщает украинское издание "Страна".
«
"Жительница Львова рассказала, что ее парня задержали сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинское название военкоматов – ред.) на блокпосте в закарпатском селе Нижние Ворота, а потом выкинули в лесу у границы, где его задержали пограничники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Неосвещенная улица на Украине - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
СМИ: на Украине мужчина покончил собой в военкомате
31 марта, 22:18
По словам девушки, они ехали компанией на автомобиле. Их остановили сотрудники военкомата и попросили молодого человека сесть в автобус для уточнения данных. После увезли его в Мукачевский военкомат, где держали несколько часов. Там сказали, что гражданина отвезут на военно-врачебную комиссию. "Его вывезли к границе со Словакией и выбросили в 200 метрах от границы в лесу. Мужчина не знал, куда идти, карты не загружались. Вскоре его задержали пограничники", - отмечается в публикации.
Уточняется, что молодому человеку намерены выписать штраф за попытку незаконно пересечь границу. Сотрудники военкомата при этом отрицают, что вообще его задерживали.
Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий. В конце февраля он сообщал, что при вручении повесток представители военкоматов часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Площадь Независимости в Хмельницком - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
СМИ: сотрудники военкомата на Украине запытали призывника до смерти
2 апреля, 18:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияЗакарпатская областьВладимир ЗеленскийДмитрий ЛубинецВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала