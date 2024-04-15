https://ria.ru/20240415/zaderzhanie-1940220743.html

На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу

На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу - РИА Новости, 15.04.2024

На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу

Сотрудники военкомата задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области на западе Украины и бросили его в лесу у границы со Словакией, сообщает... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:12

2024-04-15T18:12

2024-04-15T18:12

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

дмитрий лубинец

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области на западе Украины и бросили его в лесу у границы со Словакией, сообщает украинское издание "Страна". "Жительница Львова рассказала, что ее парня задержали сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинское название военкоматов – ред.) на блокпосте в закарпатском селе Нижние Ворота, а потом выкинули в лесу у границы, где его задержали пограничники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По словам девушки, они ехали компанией на автомобиле. Их остановили сотрудники военкомата и попросили молодого человека сесть в автобус для уточнения данных. После увезли его в Мукачевский военкомат, где держали несколько часов. Там сказали, что гражданина отвезут на военно-врачебную комиссию. "Его вывезли к границе со Словакией и выбросили в 200 метрах от границы в лесу. Мужчина не знал, куда идти, карты не загружались. Вскоре его задержали пограничники", - отмечается в публикации. Уточняется, что молодому человеку намерены выписать штраф за попытку незаконно пересечь границу. Сотрудники военкомата при этом отрицают, что вообще его задерживали. Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий. В конце февраля он сообщал, что при вручении повесток представители военкоматов часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240331/prizyvnik-1936995095.html

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937405178.html

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в мире, украина, словакия, закарпатская область, владимир зеленский, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины