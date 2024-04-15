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В Москве задержали мужчину, угрожавшего пенсионерке убийством - РИА Новости, 15.04.2024
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17:43 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/zaderzhanie-1940215435.html
В Москве задержали мужчину, угрожавшего пенсионерке убийством
В Москве задержали мужчину, угрожавшего пенсионерке убийством - РИА Новости, 15.04.2024
В Москве задержали мужчину, угрожавшего пенсионерке убийством
Задержан 23-летний мужчина, угрожавший пенсионерке убийством и ударивший ее внучку по голове в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:43
2024-04-15T17:43
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Задержан 23-летний мужчина, угрожавший пенсионерке убийством и ударивший ее внучку по голове в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что 23-летний фигурант задержан. "Ему предъявлено обвинение, и в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Также мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.Утром 13 апреля около остановки общественного транспорта на улице Садовая-Кудринская злоумышленник с ножом в руке подошел к незнакомой ему 74-летней женщине и начал угрожать убийством. Затем он умышлено ударил ее 25-летнюю внучку в область головы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве задержали мужчину, угрожавшего пенсионерке убийством

В Москве задержали мужчину, угрожавшего пенсионерке и ударившего ее внучку

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Задержан 23-летний мужчина, угрожавший пенсионерке убийством и ударивший ее внучку по голове в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что 23-летний фигурант задержан. "Ему предъявлено обвинение, и в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Также мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Утром 13 апреля около остановки общественного транспорта на улице Садовая-Кудринская злоумышленник с ножом в руке подошел к незнакомой ему 74-летней женщине и начал угрожать убийством. Затем он умышлено ударил ее 25-летнюю внучку в область головы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.
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