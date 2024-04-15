https://ria.ru/20240415/yakutiya-1940135508.html

Первую партию помощи отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам

Первую партию помощи отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам - РИА Новости, 15.04.2024

Первую партию помощи отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам

Первую партию гумпомощи весом более полутонны отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:23

2024-04-15T13:23

2024-04-15T13:28

республика саха (якутия)

прорыв дамбы в орске

якутск

орск

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ЯКУТСК, 15 апр - РИА Новости. Первую партию гумпомощи весом более полутонны отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Первая партия гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Оренбургской области направлена из города Якутска. В собранной за несколько дней жителями Якутии посылке весом более полутонны - электрические и газовые плиты, кухонные принадлежности, чайники, продукты, одежда, предметы личной гигиены, постельные принадлежности", - рассказали в пресс-службе. По словам руководителя фракции партии "Единая Россия" в Государственном Собрании (Ил Тумэн), генерального директора АО "Сахатранснефтегаз" Алексея Колодезникова, якутяне не понаслышке знают, что такое стихийное бедствие. Сбор помощи также идет на предприятиях, в министерствах и ведомствах, в районах республики. Отмечается, что акция по сбору гуманитарной помощи в Якутске будет проходить по 17 апреля.

https://ria.ru/20240402/klimat-1937326254.html

якутск

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

прорыв дамбы в орске, якутск, орск