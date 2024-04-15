Первую партию помощи отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам
© Фото пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия)Первую партию гумпомощи весом более полутонны отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам
© Фото пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 15 апр - РИА Новости. Первую партию гумпомощи весом более полутонны отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Первая партия гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Оренбургской области направлена из города Якутска. В собранной за несколько дней жителями Якутии посылке весом более полутонны - электрические и газовые плиты, кухонные принадлежности, чайники, продукты, одежда, предметы личной гигиены, постельные принадлежности", - рассказали в пресс-службе.
По словам руководителя фракции партии "Единая Россия" в Государственном Собрании (Ил Тумэн), генерального директора АО "Сахатранснефтегаз" Алексея Колодезникова, якутяне не понаслышке знают, что такое стихийное бедствие. Сбор помощи также идет на предприятиях, в министерствах и ведомствах, в районах республики.
Отмечается, что акция по сбору гуманитарной помощи в Якутске будет проходить по 17 апреля.