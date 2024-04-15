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Первую партию помощи отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам - РИА Новости, 15.04.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
13:23 15.04.2024 (обновлено: 13:28 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/yakutiya-1940135508.html
Первую партию помощи отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам
Первую партию помощи отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам - РИА Новости, 15.04.2024
Первую партию помощи отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам
Первую партию гумпомощи весом более полутонны отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:23
2024-04-15T13:28
республика саха (якутия)
прорыв дамбы в орске
якутск
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ЯКУТСК, 15 апр - РИА Новости. Первую партию гумпомощи весом более полутонны отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Первая партия гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Оренбургской области направлена из города Якутска. В собранной за несколько дней жителями Якутии посылке весом более полутонны - электрические и газовые плиты, кухонные принадлежности, чайники, продукты, одежда, предметы личной гигиены, постельные принадлежности", - рассказали в пресс-службе. По словам руководителя фракции партии "Единая Россия" в Государственном Собрании (Ил Тумэн), генерального директора АО "Сахатранснефтегаз" Алексея Колодезникова, якутяне не понаслышке знают, что такое стихийное бедствие. Сбор помощи также идет на предприятиях, в министерствах и ведомствах, в районах республики. Отмечается, что акция по сбору гуманитарной помощи в Якутске будет проходить по 17 апреля.
https://ria.ru/20240402/klimat-1937326254.html
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прорыв дамбы в орске, якутск, орск
Республика Саха (Якутия), Прорыв дамбы в Орске, Якутск, Орск

Первую партию помощи отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам

© Фото пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия)Первую партию гумпомощи весом более полутонны отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам
Первую партию гумпомощи весом более полутонны отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам
© Фото пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 15 апр - РИА Новости. Первую партию гумпомощи весом более полутонны отправила Якутия пострадавшим от паводка оренбуржцам, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Первая партия гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Оренбургской области направлена из города Якутска. В собранной за несколько дней жителями Якутии посылке весом более полутонны - электрические и газовые плиты, кухонные принадлежности, чайники, продукты, одежда, предметы личной гигиены, постельные принадлежности", - рассказали в пресс-службе.
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По словам руководителя фракции партии "Единая Россия" в Государственном Собрании (Ил Тумэн), генерального директора АО "Сахатранснефтегаз" Алексея Колодезникова, якутяне не понаслышке знают, что такое стихийное бедствие. Сбор помощи также идет на предприятиях, в министерствах и ведомствах, в районах республики.
Отмечается, что акция по сбору гуманитарной помощи в Якутске будет проходить по 17 апреля.
 
Республика Саха (Якутия)Прорыв дамбы в ОрскеЯкутскОрск
 
 
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