https://ria.ru/20240415/vzyatochnichestvo-1940232143.html

В КБР бывшего следователя полиции обвинили во взяточничестве

В КБР бывшего следователя полиции обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 15.04.2024

В КБР бывшего следователя полиции обвинили во взяточничестве

Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении бывшего следователя полиции, обвиняемого в получении взятки за изменение меры... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:47

2024-04-15T18:47

2024-04-15T18:56

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НАЛЬЧИК, 15 апр – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении бывшего следователя полиции, обвиняемого в получении взятки за изменение меры пресечения, и адвоката, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве, сообщило надзорное ведомство региона. Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что в производстве следователя следственного управления УМВД по Нальчику находилось уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в незаконном привлечении средств дольщиков. Мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "В июле 2023 (года - ред.) адвокат мужчины, выступая в качестве посредника, передал следователю денежные средства в размере 150 тысяч рублей в качестве взятки за не обращение в суд с ходатайством об изменении его подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу", - говорится в сообщении. Кроме того, в августе 2023 года адвокат, действуя уже под контролем оперативников регионального УФСБ, передал следователю еще 300 тысяч рублей за изменение его подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде, после чего полицейский был задержан. Экс-следователю предъявлено обвинение по статье "Получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере" УК РФ, адвокату – по статье "Посредничество во взяточничестве" УК РФ. Их санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы. "Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу", - уточняет прокуратура.

https://ria.ru/20240112/vzyatka-1920935683.html

https://ria.ru/20240329/delo-1936721025.html

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происшествия, россия, нальчик