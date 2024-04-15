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В КБР бывшего следователя полиции обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 15.04.2024
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18:47 15.04.2024 (обновлено: 18:56 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/vzyatochnichestvo-1940232143.html
В КБР бывшего следователя полиции обвинили во взяточничестве
В КБР бывшего следователя полиции обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 15.04.2024
В КБР бывшего следователя полиции обвинили во взяточничестве
Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении бывшего следователя полиции, обвиняемого в получении взятки за изменение меры... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:47
2024-04-15T18:56
происшествия
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НАЛЬЧИК, 15 апр – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении бывшего следователя полиции, обвиняемого в получении взятки за изменение меры пресечения, и адвоката, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве, сообщило надзорное ведомство региона. Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что в производстве следователя следственного управления УМВД по Нальчику находилось уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в незаконном привлечении средств дольщиков. Мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "В июле 2023 (года - ред.) адвокат мужчины, выступая в качестве посредника, передал следователю денежные средства в размере 150 тысяч рублей в качестве взятки за не обращение в суд с ходатайством об изменении его подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу", - говорится в сообщении. Кроме того, в августе 2023 года адвокат, действуя уже под контролем оперативников регионального УФСБ, передал следователю еще 300 тысяч рублей за изменение его подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде, после чего полицейский был задержан. Экс-следователю предъявлено обвинение по статье "Получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере" УК РФ, адвокату – по статье "Посредничество во взяточничестве" УК РФ. Их санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы. "Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу", - уточняет прокуратура.
https://ria.ru/20240112/vzyatka-1920935683.html
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происшествия, россия, нальчик
Происшествия, Россия, Нальчик
В КБР бывшего следователя полиции обвинили во взяточничестве

В КБР экс-следователя полиции и адвоката будут судить за взяточничество

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 15 апр – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении бывшего следователя полиции, обвиняемого в получении взятки за изменение меры пресечения, и адвоката, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что в производстве следователя следственного управления УМВД по Нальчику находилось уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в незаконном привлечении средств дольщиков. Мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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"В июле 2023 (года - ред.) адвокат мужчины, выступая в качестве посредника, передал следователю денежные средства в размере 150 тысяч рублей в качестве взятки за не обращение в суд с ходатайством об изменении его подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу", - говорится в сообщении.
Кроме того, в августе 2023 года адвокат, действуя уже под контролем оперативников регионального УФСБ, передал следователю еще 300 тысяч рублей за изменение его подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде, после чего полицейский был задержан.
Экс-следователю предъявлено обвинение по статье "Получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере" УК РФ, адвокату – по статье "Посредничество во взяточничестве" УК РФ. Их санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы.
«
"Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу", - уточняет прокуратура.
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