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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 15.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области
Взрывы прогремели в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:41
2024-04-15T16:41
2024-04-15T16:50
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. "В Кропивницком прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформа. С 16.25 (совпадает с мск) в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области
Укринформ: в Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы