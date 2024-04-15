https://ria.ru/20240415/vzryvy-1940198708.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 15.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

Взрывы прогремели в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:41

2024-04-15T16:41

2024-04-15T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

кировоградская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_db51985ab2a06e04338c3e77a4ac23ea.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. "В Кропивницком прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформа. С 16.25 (совпадает с мск) в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

кировоградская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кировоградская область, украина