https://ria.ru/20240415/vystavka-1940246865.html

Выставка "Нефтегаз-2024" открылась в Экспоцентре

Выставка "Нефтегаз-2024" открылась в Экспоцентре - РИА Новости, 15.04.2024

Выставка "Нефтегаз-2024" открылась в Экспоцентре

В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 23-я отраслевая международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:38

2024-04-15T19:38

2024-04-15T19:38

россия

бразилия

венесуэла

экспоцентр

торгово-промышленная палата рф

сергей катырин

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 23-я отраслевая международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса "Нефтегаз-2024". "Нефтегаз – это отрасль, которая является одной из основ российской экономики, интегратором как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Десятки тысяч компаний поставляют в отрасль свою продукцию", – отметил, открывая выставку, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Конечно, есть и повышенное внимание со стороны недружественных юрисдикций с точки зрения того, каким образом отразилось это бесконечное количество санкций, которые вводили, ведь нефтегазовая отрасль оказалась одной из первых, на которую и были нацелены эти санкции. Но, тем не менее, и сама отрасль, и те, кто в ней работает, и те, кто для нее производит, справляются с этими вызовами. Естественно, над ними работают все – и производители, и наука", – подчеркнул Катырин. В выставке в этом году принимает участие около одной тысячи компаний из 12 стран мира. В церемонии открытия выставки "Нефтегаз-2024" приняли участие послы Бразилии Родриго де Лима Баэна Соарес и Венесуэлы – Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. Бразилия активно развивает нефтедобычу, разрабатывает новые месторождения. А вот добывающая отрасль Венесуэлы столкнулась с санкциями США, которые перекрыли доступ в республику высокотехнологичных решений. "Главный тренд сегодня – вопросы технологий. Не будем заниматься новыми технологиями, не будет объемов добычи. Я убежден, что тот интеллектуальный потенциал, который есть у наших нефтяников, у тех людей, которые сегодня возглавляют наши нефтяные и газовые компании, позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее", – сказал на открытии выставки президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Выставка "Нефтегаз-2024" входит в десятку крупнейших отраслевых выставок мира. В этом году общая выставочная площадь превысила 70 тысяч квадратных метров. "В рамках выставки пройдет традиционный нефтегазовый форум – это крупнейшая деловая площадка, на которой встречаются представители нефтегазового бизнеса, происходят контакты с органами власти, обсуждаются проблемы и моменты, которые необходимо решить со стороны федералов и регионалов", – рассказал РИА Новости и.о. генерального директора АО "Экспоцентр" Максим Фатеев. Деловая программа будет наполнена актуальной повесткой – от производственных вопросов до проблем импортозамещения и поддержки технологического суверенитета. "Малый и средний бизнес сегодня, конечно же, присутствует. Мы в этом плане взаимодействуем с министерством экономического развития РФ. В том числе предоставляем собственные программы по участию малого и среднего бизнеса, особенно если они занимаются наукой и разработками", – отметил Фатеев. Выставка "Нефтегаз-2024" продлится до 18 апреля.

https://ria.ru/20231227/novak-1918400707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, бразилия, венесуэла, экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин