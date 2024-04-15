https://ria.ru/20240415/vystavka-1940162140.html

В Минске откроется выставка по роману "Война и мир" Толстого

В Минске откроется выставка по роману "Война и мир" Толстого - РИА Новости, 15.04.2024

В Минске откроется выставка по роману "Война и мир" Толстого

Выставка Государственного музея Льва Толстого "Война и мир" Л.Н. Толстого: место действия Беларусь" откроется в Государственном музее истории белорусской... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:36

2024-04-15T14:36

2024-04-15T14:46

минск

москва

европа

лев толстой (писатель)

государственный музей л. н. толстого

культура

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Выставка Государственного музея Льва Толстого "Война и мир" Л.Н. Толстого: место действия Беларусь" откроется в Государственном музее истории белорусской литературы в Минске 18 апреля и продлится до 30 июня, сообщили в пресс-службе музея. "В четверг, 18 апреля, в Государственном музее истории белорусской литературы (Республика Беларусь, г. Минск) откроется выставка "Война и мир" Л.Н. Толстого: место действия Беларусь", подготовленная Государственным музеем Л.Н. Толстого г. Москва. Выставка продлится по 30 июня", - говорится в сообщении. Гости выставки смогут увидеть рукописные наброски, неоконченные предисловия и ранние редакции книги "Война и мир", а также изучить следы сложной исследовательской и нравственной работы, которые сохранились в документах и переписке с членами семьи, друзьями и знакомыми. Кроме того, на выставке будут представлены исторические гравюры и литографии сцен Отечественной войны 1812 года авторства Клаубера, Альберта Адама, Фабер-дю-Фора, иллюстрации к книге "Война и мир" художников А. Апсита, Н.А. Волкова, В.А. Серова и А.В. Николаева. На выставке также будут показаны фотографии Льва Толстого и его семьи, уникальные черновые рукописи "Войны и мира" и письма. Всего - около 80 экспонатов из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого. Государственный музей истории белорусской литературы дополнит выставку фотографиями, рукописями и книгами, связанными с великим произведением мировой литературы, добавили в сообщении. Экспозиция будет посвящена историко-философскому содержанию романа Льва Толстого, которое воплотилось в эпическом повествовании о событиях Отечественной войны 1812 года. "В "Войне и мире" Толстой осмыслял в том числе закономерности движения народов Европы с Запада на Восток и с Востока на Запад - наступления наполеоновских войск от западных границ Российской империи, совпадающих с современной границей и землями Беларуси, до Смоленска и Москвы, а затем - отступления до Парижа", - отмечается в пресс-релизе. Куратор выставки, заведующая отделом развития музея Наталья Великанова уверена, что историко-философские размышления Толстого включали круг вопросов, на которые стремился ответить писатель и его современники: о целях движения человека и человечества, о ценностях европейской цивилизации, о культуре и особенностях пути развития России. "Эти размышления сохранили свою актуальность для читателя XXI века", - подчеркнула Великанова, слова которой цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20240314/pamyat-1933068733.html

https://ria.ru/20240409/vystavka-1938836300.html

https://ria.ru/20240214/strany-uchastnitsy-1927402274.html

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минск, москва, европа, лев толстой (писатель), государственный музей л. н. толстого