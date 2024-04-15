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В Минске откроется выставка по роману "Война и мир" Толстого - РИА Новости, 15.04.2024
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Культура
 
14:36 15.04.2024 (обновлено: 14:46 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/vystavka-1940162140.html
В Минске откроется выставка по роману "Война и мир" Толстого
В Минске откроется выставка по роману "Война и мир" Толстого - РИА Новости, 15.04.2024
В Минске откроется выставка по роману "Война и мир" Толстого
Выставка Государственного музея Льва Толстого "Война и мир" Л.Н. Толстого: место действия Беларусь" откроется в Государственном музее истории белорусской... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:36
2024-04-15T14:46
минск
москва
европа
лев толстой (писатель)
государственный музей л. н. толстого
культура
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Выставка Государственного музея Льва Толстого "Война и мир" Л.Н. Толстого: место действия Беларусь" откроется в Государственном музее истории белорусской литературы в Минске 18 апреля и продлится до 30 июня, сообщили в пресс-службе музея. "В четверг, 18 апреля, в Государственном музее истории белорусской литературы (Республика Беларусь, г. Минск) откроется выставка "Война и мир" Л.Н. Толстого: место действия Беларусь", подготовленная Государственным музеем Л.Н. Толстого г. Москва. Выставка продлится по 30 июня", - говорится в сообщении. Гости выставки смогут увидеть рукописные наброски, неоконченные предисловия и ранние редакции книги "Война и мир", а также изучить следы сложной исследовательской и нравственной работы, которые сохранились в документах и переписке с членами семьи, друзьями и знакомыми. Кроме того, на выставке будут представлены исторические гравюры и литографии сцен Отечественной войны 1812 года авторства Клаубера, Альберта Адама, Фабер-дю-Фора, иллюстрации к книге "Война и мир" художников А. Апсита, Н.А. Волкова, В.А. Серова и А.В. Николаева. На выставке также будут показаны фотографии Льва Толстого и его семьи, уникальные черновые рукописи "Войны и мира" и письма. Всего - около 80 экспонатов из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого. Государственный музей истории белорусской литературы дополнит выставку фотографиями, рукописями и книгами, связанными с великим произведением мировой литературы, добавили в сообщении. Экспозиция будет посвящена историко-философскому содержанию романа Льва Толстого, которое воплотилось в эпическом повествовании о событиях Отечественной войны 1812 года. "В "Войне и мире" Толстой осмыслял в том числе закономерности движения народов Европы с Запада на Восток и с Востока на Запад - наступления наполеоновских войск от западных границ Российской империи, совпадающих с современной границей и землями Беларуси, до Смоленска и Москвы, а затем - отступления до Парижа", - отмечается в пресс-релизе. Куратор выставки, заведующая отделом развития музея Наталья Великанова уверена, что историко-философские размышления Толстого включали круг вопросов, на которые стремился ответить писатель и его современники: о целях движения человека и человечества, о ценностях европейской цивилизации, о культуре и особенностях пути развития России. "Эти размышления сохранили свою актуальность для читателя XXI века", - подчеркнула Великанова, слова которой цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20240314/pamyat-1933068733.html
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минск, москва, европа, лев толстой (писатель), государственный музей л. н. толстого
Минск, Москва, Европа, Лев Толстой (писатель), Государственный музей Л. Н. Толстого, Культура
В Минске откроется выставка по роману "Война и мир" Толстого

В Минске пройдет выставка "Война и мир" Л.Н. Толстого: место действия Беларусь"

© Фото : Государственный музей истории белорусской литературыАфиша выставки ”Война и мир” Л.Н. Толстого: место действия Беларусь" в Государственном музее истории белорусской литературы
Афиша выставки ”Война и мир” Л.Н. Толстого: место действия Беларусь в Государственном музее истории белорусской литературы - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Государственный музей истории белорусской литературы
Афиша выставки ”Война и мир” Л.Н. Толстого: место действия Беларусь" в Государственном музее истории белорусской литературы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Выставка Государственного музея Льва Толстого "Война и мир" Л.Н. Толстого: место действия Беларусь" откроется в Государственном музее истории белорусской литературы в Минске 18 апреля и продлится до 30 июня, сообщили в пресс-службе музея.
«
"В четверг, 18 апреля, в Государственном музее истории белорусской литературы (Республика Беларусь, г. Минск) откроется выставка "Война и мир" Л.Н. Толстого: место действия Беларусь", подготовленная Государственным музеем Л.Н. Толстого г. Москва. Выставка продлится по 30 июня", - говорится в сообщении.
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Гости выставки смогут увидеть рукописные наброски, неоконченные предисловия и ранние редакции книги "Война и мир", а также изучить следы сложной исследовательской и нравственной работы, которые сохранились в документах и переписке с членами семьи, друзьями и знакомыми.
Кроме того, на выставке будут представлены исторические гравюры и литографии сцен Отечественной войны 1812 года авторства Клаубера, Альберта Адама, Фабер-дю-Фора, иллюстрации к книге "Война и мир" художников А. Апсита, Н.А. Волкова, В.А. Серова и А.В. Николаева. На выставке также будут показаны фотографии Льва Толстого и его семьи, уникальные черновые рукописи "Войны и мира" и письма. Всего - около 80 экспонатов из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого.
Государственный музей истории белорусской литературы дополнит выставку фотографиями, рукописями и книгами, связанными с великим произведением мировой литературы, добавили в сообщении.
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Экспозиция будет посвящена историко-философскому содержанию романа Льва Толстого, которое воплотилось в эпическом повествовании о событиях Отечественной войны 1812 года. "В "Войне и мире" Толстой осмыслял в том числе закономерности движения народов Европы с Запада на Восток и с Востока на Запад - наступления наполеоновских войск от западных границ Российской империи, совпадающих с современной границей и землями Беларуси, до Смоленска и Москвы, а затем - отступления до Парижа", - отмечается в пресс-релизе.
Куратор выставки, заведующая отделом развития музея Наталья Великанова уверена, что историко-философские размышления Толстого включали круг вопросов, на которые стремился ответить писатель и его современники: о целях движения человека и человечества, о ценностях европейской цивилизации, о культуре и особенностях пути развития России. "Эти размышления сохранили свою актуальность для читателя XXI века", - подчеркнула Великанова, слова которой цитирует пресс-служба.
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