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Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков
Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков - РИА Новости, 15.04.2024
Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков
Более 313 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявления на получение выплат, более 16 тысяч пострадавших уже получили свыше 341 миллиона рублей,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:26
2024-04-15T10:26
2024-04-15T10:29
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оренбургская область
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УФА, 15 апр – РИА Новости. Более 313 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявления на получение выплат, более 16 тысяч пострадавших уже получили свыше 341 миллиона рублей, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."На утро 15 апреля всего подано 313 011 заявлений. Принято в работу 304 245 заявлений. Решение о назначении выплат принято по 27 737 заявлениям", - говорится в сообщении.По данным властей, средства уже перечислены 16 832 оренбуржцам на общую сумму 341,81 миллиона рублей, в том числе единовременная материальная помощь составила 333,56 миллиона рублей, финансовая помощь при утрате имущества – 8,25 миллиона рублей.
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РИА Новости
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происшествия, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, оренбургская область
Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область
Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков
Более 16 тыс пострадавших от паводков в Оренбуржье получили свыше 341 млн руб