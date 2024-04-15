https://ria.ru/20240415/vstrecha-1940135352.html
Кейсы и сервисы от Группы РЭЦ представлены на встрече со студентами
Кейсы и сервисы от Группы РЭЦ представлены на встрече со студентами - РИА Новости, 15.04.2024
Кейсы и сервисы от Группы РЭЦ представлены на встрече со студентами
Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко в рамках стратегического партнерства между... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:23
2024-04-15T13:23
2024-04-15T13:23
экономика
россия
азия
африка
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко в рамках стратегического партнерства между академическими кругами и Группой РЭЦ принял участие в Общеуниверситетском дне карьеры в Институте стран Азии и Африки МГУ (ИСАА МГУ), сообщает центр."Представитель РЭЦ выступил с презентацией перед старшекурсниками вуза на тему "Группа Российского экспортного центра: как работает поддержка экспорта в странах Азии и Африки". Он подробно остановился на реальных кейсах и сервисах, разработанных Группой РЭЦ для продвижения российского экспорта, освещая успешные примеры сотрудничества с компаниями в регионах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Африки южнее Сахары", - говорится в сообщении.В своем выступлении Прохоренко подчеркнул стратегическую важность интеграции молодых и талантливых специалистов в экспортную деятельность, особенно в контексте укрепления экономических связей с дружественными странами Азии и Африки."Мы видим большой потенциал в выпускниках ИСАА МГУ и стремимся к дальнейшему углублению сотрудничества с институтом по различным направлениям, учитывая растущий интерес российского бизнеса к расширению присутствия на этих перспективных рынках", - уточнил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ.Мероприятие предоставило возможность для студентов не только узнать о реальных инструментах поддержки экспорта, но и напрямую взаимодействовать с представителями РЭЦ, задавая вопросы о стажировках и возможностях трудоустройства в Группе. Подобные дни карьеры являются значимым шагом на пути к формированию нового поколения экспертов, способных внести значительный вклад в развитие международной торговли России.Сотрудничество между РЭЦ и ИСАА МГУ является примером эффективного взаимодействия РЭЦ с образовательным сектором, направленным на подготовку высококвалифицированных кадров для российского экспорта. Такие инициативы не только способствуют профессиональному и карьерному росту молодых специалистов, но и в перспективе призваны укрепить экономические позиции России на международной арене.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, азия, африка, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Азия, Африка, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко в рамках стратегического партнерства между академическими кругами и Группой РЭЦ принял участие в Общеуниверситетском дне карьеры в Институте стран Азии и Африки МГУ (ИСАА МГУ), сообщает центр.
"Представитель РЭЦ выступил с презентацией перед старшекурсниками вуза на тему "Группа Российского экспортного центра: как работает поддержка экспорта в странах Азии
и Африки". Он подробно остановился на реальных кейсах и сервисах, разработанных Группой РЭЦ для продвижения российского экспорта, освещая успешные примеры сотрудничества с компаниями в регионах Ближнего Востока
, Юго-Восточной Азии
, Северной Африки
и Африки
южнее Сахары", - говорится в сообщении.
В своем выступлении Прохоренко подчеркнул стратегическую важность интеграции молодых и талантливых специалистов в экспортную деятельность, особенно в контексте укрепления экономических связей с дружественными странами Азии и Африки.
"Мы видим большой потенциал в выпускниках ИСАА МГУ и стремимся к дальнейшему углублению сотрудничества с институтом по различным направлениям, учитывая растущий интерес российского бизнеса к расширению присутствия на этих перспективных рынках", - уточнил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ.
Мероприятие предоставило возможность для студентов не только узнать о реальных инструментах поддержки экспорта, но и напрямую взаимодействовать с представителями РЭЦ, задавая вопросы о стажировках и возможностях трудоустройства в Группе. Подобные дни карьеры являются значимым шагом на пути к формированию нового поколения экспертов, способных внести значительный вклад в развитие международной торговли России.
Сотрудничество между РЭЦ и ИСАА МГУ является примером эффективного взаимодействия РЭЦ с образовательным сектором, направленным на подготовку высококвалифицированных кадров для российского экспорта. Такие инициативы не только способствуют профессиональному и карьерному росту молодых специалистов, но и в перспективе призваны укрепить экономические позиции России на международной арене.