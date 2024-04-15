https://ria.ru/20240415/vstrecha-1940135352.html

Кейсы и сервисы от Группы РЭЦ представлены на встрече со студентами

Кейсы и сервисы от Группы РЭЦ представлены на встрече со студентами - РИА Новости, 15.04.2024

Кейсы и сервисы от Группы РЭЦ представлены на встрече со студентами

Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко в рамках стратегического партнерства между... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:23

2024-04-15T13:23

2024-04-15T13:23

экономика

россия

азия

африка

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко в рамках стратегического партнерства между академическими кругами и Группой РЭЦ принял участие в Общеуниверситетском дне карьеры в Институте стран Азии и Африки МГУ (ИСАА МГУ), сообщает центр."Представитель РЭЦ выступил с презентацией перед старшекурсниками вуза на тему "Группа Российского экспортного центра: как работает поддержка экспорта в странах Азии и Африки". Он подробно остановился на реальных кейсах и сервисах, разработанных Группой РЭЦ для продвижения российского экспорта, освещая успешные примеры сотрудничества с компаниями в регионах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Африки южнее Сахары", - говорится в сообщении.В своем выступлении Прохоренко подчеркнул стратегическую важность интеграции молодых и талантливых специалистов в экспортную деятельность, особенно в контексте укрепления экономических связей с дружественными странами Азии и Африки."Мы видим большой потенциал в выпускниках ИСАА МГУ и стремимся к дальнейшему углублению сотрудничества с институтом по различным направлениям, учитывая растущий интерес российского бизнеса к расширению присутствия на этих перспективных рынках", - уточнил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ.Мероприятие предоставило возможность для студентов не только узнать о реальных инструментах поддержки экспорта, но и напрямую взаимодействовать с представителями РЭЦ, задавая вопросы о стажировках и возможностях трудоустройства в Группе. Подобные дни карьеры являются значимым шагом на пути к формированию нового поколения экспертов, способных внести значительный вклад в развитие международной торговли России.Сотрудничество между РЭЦ и ИСАА МГУ является примером эффективного взаимодействия РЭЦ с образовательным сектором, направленным на подготовку высококвалифицированных кадров для российского экспорта. Такие инициативы не только способствуют профессиональному и карьерному росту молодых специалистов, но и в перспективе призваны укрепить экономические позиции России на международной арене.

https://ria.ru/20240409/vozmozhnosti-1938808549.html

россия

азия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, азия, африка, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)