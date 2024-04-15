https://ria.ru/20240415/voenkomat-1940065952.html

На Украине при мобилизации начали применять оружие, заявил экс-премьер

На Украине при мобилизации начали применять оружие, заявил экс-премьер - РИА Новости, 15.04.2024

На Украине при мобилизации начали применять оружие, заявил экс-премьер

Сотрудники военкоматов на Украине во время мобилизации начали применять оружие, в Закарпатской области мужчина при попытке избежать насильственного захвата был... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:51

2024-04-15T09:51

2024-04-15T09:59

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закарпатская область

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владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине во время мобилизации начали применять оружие, в Закарпатской области мужчина при попытке избежать насильственного захвата был ранен, сообщил в понедельник бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. "ТЦК (территориальные центры комплектации, военкоматы – ред.) на Украине окончательно потеряли человеческий облик. Они начали применять оружие против тех, кто пытается противостоять творимому ими беззаконию и вседозволенности", - написал Азаров Как рассказал экс-премьер, Антон Кудрич возвращался из города Рахова в село Богдан в Закарпатской области, на блокпосту его машину остановили для проверки и хотели сразу же мобилизовать. Мужчина заявил, что ему положена бронь по закону, поскольку его родной брат погиб в ходе боевых действий. Сотрудники военкомата вызвали подкрепление, пытались силой затолкать его в свой автомобиль. Кудричу удалось вырваться, он побежал в сторону леса, однако по нему открыли огонь. Он был ранен в руку и ногу. "Отец парня уверен, что этому вопиющему случаю хода не дадут. Дело "замнут", поскольку киевский режим покрывает друг друга, а ТЦК дана полная свобода действий и они уготовили всем украинским мужчинам незавидную судьбу – могилизация, окопы и мясорубка", - подытожил Азаров. Верховная рада 11 апреля приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928037683.html

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в мире, украина, закарпатская область, николай азаров (политик), владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины