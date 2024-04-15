https://ria.ru/20240415/vlasti-1940083616.html

В России семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки

В России семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки - РИА Новости, 15.04.2024

В России семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки

Семьи мобилизованных, у которых в квартирах отсутствуют индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать водо- и газоснабжение за отсутствующих родственников,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:49

2024-04-15T10:49

2024-04-15T10:49

общество

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Семьи мобилизованных, у которых в квартирах отсутствуют индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать водо- и газоснабжение за отсутствующих родственников, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Сейчас при отсутствии индивидуальных приборов учета оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан, в том числе мобилизованных, хотя фактически они отсутствуют. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции. "Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации. Решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных в период прохождения ими военной службы", - отметили в кабмине.

https://ria.ru/20240402/mobilizatsiya-1937410584.html

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общество, россия