Рейтинг@Mail.ru
В России семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/vlasti-1940083616.html
В России семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки
В России семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки - РИА Новости, 15.04.2024
В России семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки
Семьи мобилизованных, у которых в квартирах отсутствуют индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать водо- и газоснабжение за отсутствующих родственников,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:49
2024-04-15T10:49
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_0:384:2932:2033_1920x0_80_0_0_1ba4cb7692ba1a86570a18423a7435c6.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Семьи мобилизованных, у которых в квартирах отсутствуют индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать водо- и газоснабжение за отсутствующих родственников, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Сейчас при отсутствии индивидуальных приборов учета оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан, в том числе мобилизованных, хотя фактически они отсутствуют. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции. "Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации. Решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных в период прохождения ими военной службы", - отметили в кабмине.
https://ria.ru/20240402/mobilizatsiya-1937410584.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5e751b6cfecbbdd46e6e77d3ea50fc37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В России семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки

Власти: семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Семьи мобилизованных, у которых в квартирах отсутствуют индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать водо- и газоснабжение за отсутствующих родственников, сообщается в Telegram-канале кабмина.
«
"Семьи мобилизованных граждан, проживающие в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Сейчас при отсутствии индивидуальных приборов учета оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан, в том числе мобилизованных, хотя фактически они отсутствуют. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции.
"Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации. Решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных в период прохождения ими военной службы", - отметили в кабмине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации, сообщили в Раде
2 апреля, 18:16
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала