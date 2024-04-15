https://ria.ru/20240415/vlasti-1940063656.html

В Курганской области эвакуировали почти 13 тысяч человек из-за паводков

В Курганской области эвакуировали почти 13 тысяч человек из-за паводков - РИА Новости, 15.04.2024

В Курганской области эвакуировали почти 13 тысяч человек из-за паводков

Почти 13 тысяч человек эвакуированы в Курганской области к утру понедельника из-за паводка, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:34

2024-04-15T09:34

2024-04-15T09:43

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Почти 13 тысяч человек эвакуированы в Курганской области к утру понедельника из-за паводка, сообщает правительство региона."По данным на 10.00 (08.00 мск) на 15 апреля, эвакуированы 12 782 человека из населённых пунктов, куда уже пришла вода, и населённых пунктов в зоне риска подтопления", - говорится в сообщении.По данным властей, к настоящему времени в пунктах временного размещения находится 825 человек, в том числе 156 детей.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.

https://ria.ru/20240415/oblasti-1940063498.html

курганская область

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курганская область, наводнения в россии — 2024