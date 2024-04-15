https://ria.ru/20240415/veter-1940162547.html

Московским кафе порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра

Московским кафе порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра - РИА Новости, 15.04.2024

Московским кафе порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра

Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в понедельник летние веранды из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:37

2024-04-15T14:37

2024-04-15T14:49

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в понедельник летние веранды из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. "От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозом синоптиков о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду, который сохранится до конца дня, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

https://ria.ru/20240413/pogoda-1939827163.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва