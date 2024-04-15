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Московским кафе порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра - РИА Новости, 15.04.2024
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14:37 15.04.2024 (обновлено: 14:49 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/veter-1940162547.html
Московским кафе порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра
Московским кафе порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра - РИА Новости, 15.04.2024
Московским кафе порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра
Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в понедельник летние веранды из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:37
2024-04-15T14:49
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в понедельник летние веранды из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. "От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозом синоптиков о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду, который сохранится до конца дня, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Московским кафе порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра

Московским кафе и поресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрохожие у летней веранды на Никольской улице в Москве
Прохожие у летней веранды на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Прохожие у летней веранды на Никольской улице в Москве
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в понедельник летние веранды из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
"От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозом синоптиков о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду, который сохранится до конца дня, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
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