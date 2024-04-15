https://ria.ru/20240415/veter-1940162547.html
Московским кафе порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра
Московским кафе порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра - РИА Новости, 15.04.2024
Московским кафе порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра
Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в понедельник летние веранды из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:37
2024-04-15T14:37
2024-04-15T14:49
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937636244_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_9b40e6960ed24e47c892935abf0b2d4b.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть в понедельник летние веранды из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. "От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозом синоптиков о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду, который сохранится до конца дня, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
https://ria.ru/20240413/pogoda-1939827163.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937636244_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_158e26d61dea41d3bee5f8097c4a0942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Московским кафе порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра
Московским кафе и поресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра