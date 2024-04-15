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Сотрудников полиции уволят за избиение мужчины в Подмосковье - РИА Новости, 15.04.2024
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15:32 15.04.2024
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Сотрудников полиции уволят за избиение мужчины в Подмосковье
Сотрудников полиции уволят за избиение мужчины в Подмосковье - РИА Новости, 15.04.2024
Сотрудников полиции уволят за избиение мужчины в Подмосковье
Сотрудники полиции, избившие мужчину в Подмосковье, будут уволены из правоохранительных органов, по данному факту также назначена проверка, сообщила начальник... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:32
2024-04-15T15:32
происшествия
московская область (подмосковье)
шатура
татьяна петрова
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции, избившие мужчину в Подмосковье, будут уволены из правоохранительных органов, по данному факту также назначена проверка, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова. "Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - приведены слова Петровой в Telegram-канале главка. Полиция выявила видеозапись в интернете, на которой сотрудники правоохранительных органов наносят побои мужчине в городском округе Шатура в Подмосковье. По данному факту назначена служебная проверка, проведение которой поручено управлению собственной безопасности.
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московская область (подмосковье)
шатура
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происшествия, московская область (подмосковье), шатура, татьяна петрова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Шатура, Татьяна Петрова
Сотрудников полиции уволят за избиение мужчины в Подмосковье

Сотрудников полиции, избивших мужчину в Шатуре в Подмосковье, уволят

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции, избившие мужчину в Подмосковье, будут уволены из правоохранительных органов, по данному факту также назначена проверка, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
«
"Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - приведены слова Петровой в Telegram-канале главка.
Полиция выявила видеозапись в интернете, на которой сотрудники правоохранительных органов наносят побои мужчине в городском округе Шатура в Подмосковье.
По данному факту назначена служебная проверка, проведение которой поручено управлению собственной безопасности.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ШатураТатьяна Петрова
 
 
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