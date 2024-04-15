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Эрдоган призвал исламский мир активизировать усилия по Газе
Эрдоган призвал исламский мир активизировать усилия по Газе - РИА Новости, 15.04.2024
Эрдоган призвал исламский мир активизировать усилия по Газе
Исламский мир должен активизировать свои усилия в единстве, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:36
2024-04-15T20:36
2024-04-15T20:36
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АНКАРА, 15 апр - РИА Новости. Исламский мир должен активизировать свои усилия в единстве, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "В ходе телефонного разговора обсуждались отношения между Турцией и Катаром, глобальные и региональные проблемы, нападения Израиля на Газу и гуманитарная ситуация. Президент Эрдоган заявил, что исламский мир должен активизировать свои усилия в единстве, чтобы остановить эти жестокие атаки Израиля и добиться наказания Израиля за его преступления против человечества", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Темимом бин Хамедом Аль Тани.
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в мире, израиль, турция, катар, реджеп тайип эрдоган
В мире, Израиль, Турция, Катар, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал исламский мир активизировать усилия по Газе
Эрдоган: надо активизировать усилия, чтобы остановить кровопролитие в Газе