https://ria.ru/20240415/usiliya-1940257787.html

Эрдоган призвал исламский мир активизировать усилия по Газе

Эрдоган призвал исламский мир активизировать усилия по Газе - РИА Новости, 15.04.2024

Эрдоган призвал исламский мир активизировать усилия по Газе

Исламский мир должен активизировать свои усилия в единстве, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T20:36

2024-04-15T20:36

2024-04-15T20:36

в мире

израиль

турция

катар

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 15 апр - РИА Новости. Исламский мир должен активизировать свои усилия в единстве, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "В ходе телефонного разговора обсуждались отношения между Турцией и Катаром, глобальные и региональные проблемы, нападения Израиля на Газу и гуманитарная ситуация. Президент Эрдоган заявил, что исламский мир должен активизировать свои усилия в единстве, чтобы остановить эти жестокие атаки Израиля и добиться наказания Израиля за его преступления против человечества", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Темимом бин Хамедом Аль Тани.

https://ria.ru/20231111/erdogan-1908855788.html

израиль

турция

катар

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в мире, израиль, турция, катар, реджеп тайип эрдоган