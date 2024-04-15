От саммита по Украине в Швейцарии не будет пользы, заявил Карасин
Карасин: от саммита по Украине пользы по выходу из кризиса не будет
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. От швейцарского саммита по Украине пользы по выходу из кризисной ситуации не будет, а политического вреда ожидать следует, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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"На мирный саммит по Украине в Швейцарии, который планируется 15-16 июня, Москва не приглашена, да и приглашение не примет. Скорее всего, это выльется в массовое пиар-сборище с целью новых обвинений в адрес России и разного рода песнопения в поддержку киевского режима", - написал сенатор.
По мнению Карасина, "пользы для выхода из кризисной ситуации это не принесёт, а политического вреда ожидать следует".
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