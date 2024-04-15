https://ria.ru/20240415/ukraina-1940168652.html

От саммита по Украине в Швейцарии не будет пользы, заявил Карасин

От саммита по Украине в Швейцарии не будет пользы, заявил Карасин - РИА Новости, 15.04.2024

От саммита по Украине в Швейцарии не будет пользы, заявил Карасин

От швейцарского саммита по Украине пользы по выходу из кризисной ситуации не будет, а политического вреда ожидать следует, заявил глава международного комитета... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:01

2024-04-15T15:01

2024-04-15T15:40

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. От швейцарского саммита по Украине пользы по выходу из кризисной ситуации не будет, а политического вреда ожидать следует, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. "На мирный саммит по Украине в Швейцарии, который планируется 15-16 июня, Москва не приглашена, да и приглашение не примет. Скорее всего, это выльется в массовое пиар-сборище с целью новых обвинений в адрес России и разного рода песнопения в поддержку киевского режима", - написал сенатор. По мнению Карасина, "пользы для выхода из кризисной ситуации это не принесёт, а политического вреда ожидать следует".

https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html

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в мире, россия, швейцария, украина, григорий карасин, владимир хохлов