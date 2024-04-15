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На Украине создали наблюдательные советы в закупочных агентствах - РИА Новости, 15.04.2024
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13:23 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940135641.html
На Украине создали наблюдательные советы в закупочных агентствах
На Украине создали наблюдательные советы в закупочных агентствах - РИА Новости, 15.04.2024
На Украине создали наблюдательные советы в закупочных агентствах
Министерство обороны Украины в Telegram-канале сообщило в понедельник, что начало работу над запуском наблюдательных советов в закупочных агентствах при... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:23
2024-04-15T13:23
в мире
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андрей костин (банкир)
богдан хмельницкий
укроборонпром
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Министерство обороны Украины в Telegram-канале сообщило в понедельник, что начало работу над запуском наблюдательных советов в закупочных агентствах при ведомстве."Работаем над запуском наблюдательных советов в закупочных агентствах минобороны. "Агентство оборонных закупок" объявило отбор на должности независимых членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. По данным минобороны, конкурс на должности продлится до 3 мая. Как отмечается, создание наблюдательных советов поможет "обеспечить контроль и доверие к оборонным закупкам". Украинский госконцерн "Укроборонпром" в конце прошлого года сообщил, что правительство утвердило состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Как сообщал в феврале 2023 года генпрокурор Украины Андрей Костин, обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. По этому делу экс-замминистра грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Местные СМИ писали, что военное ведомство Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
https://ria.ru/20231229/makhinatsii-1919051580.html
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в мире, украина, киев, черниговская область, андрей костин (банкир), богдан хмельницкий, укроборонпром
В мире, Украина, Киев, Черниговская область, Андрей Костин (банкир), Богдан Хмельницкий, Укроборонпром
На Украине создали наблюдательные советы в закупочных агентствах

Минобороны Украины сообщило о запуске набсоветов в закупочных агентствах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Министерство обороны Украины в Telegram-канале сообщило в понедельник, что начало работу над запуском наблюдательных советов в закупочных агентствах при ведомстве.
«
"Работаем над запуском наблюдательных советов в закупочных агентствах минобороны. "Агентство оборонных закупок" объявило отбор на должности независимых членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Экс-замминистра обороны Украины обвинили в махинациях с закупками для ВСУ
29 декабря 2023, 20:21
По данным минобороны, конкурс на должности продлится до 3 мая. Как отмечается, создание наблюдательных советов поможет "обеспечить контроль и доверие к оборонным закупкам".
Украинский госконцерн "Укроборонпром" в конце прошлого года сообщил, что правительство утвердило состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".
Как сообщал в феврале 2023 года генпрокурор Украины Андрей Костин, обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. По этому делу экс-замминистра грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Местные СМИ писали, что военное ведомство Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
На территории Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Киеве объявили о закупках для ВСУ по новой модели во избежание коррупции
5 февраля, 19:37
 
В миреУкраинаКиевЧерниговская областьАндрей Костин (банкир)Богдан ХмельницкийУкроборонпром
 
 
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