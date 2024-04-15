https://ria.ru/20240415/ukraina-1940135641.html

На Украине создали наблюдательные советы в закупочных агентствах

На Украине создали наблюдательные советы в закупочных агентствах - РИА Новости, 15.04.2024

На Украине создали наблюдательные советы в закупочных агентствах

Министерство обороны Украины в Telegram-канале сообщило в понедельник, что начало работу над запуском наблюдательных советов в закупочных агентствах при... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:23

2024-04-15T13:23

2024-04-15T13:23

в мире

украина

киев

черниговская область

андрей костин (банкир)

богдан хмельницкий

укроборонпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Министерство обороны Украины в Telegram-канале сообщило в понедельник, что начало работу над запуском наблюдательных советов в закупочных агентствах при ведомстве."Работаем над запуском наблюдательных советов в закупочных агентствах минобороны. "Агентство оборонных закупок" объявило отбор на должности независимых членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. По данным минобороны, конкурс на должности продлится до 3 мая. Как отмечается, создание наблюдательных советов поможет "обеспечить контроль и доверие к оборонным закупкам". Украинский госконцерн "Укроборонпром" в конце прошлого года сообщил, что правительство утвердило состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Как сообщал в феврале 2023 года генпрокурор Украины Андрей Костин, обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. По этому делу экс-замминистра грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Местные СМИ писали, что военное ведомство Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).

https://ria.ru/20231229/makhinatsii-1919051580.html

https://ria.ru/20240205/zakupki-1925550751.html

украина

киев

черниговская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, черниговская область, андрей костин (банкир), богдан хмельницкий, укроборонпром