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Украинские военные готовы дезертировать из-за законопроекта о мобилизации - РИА Новости, 15.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:48 15.04.2024 (обновлено: 09:30 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056619.html
Украинские военные готовы дезертировать из-за законопроекта о мобилизации
Украинские военные готовы дезертировать из-за законопроекта о мобилизации - РИА Новости, 15.04.2024
Украинские военные готовы дезертировать из-за законопроекта о мобилизации
Военные из Одессы во время опроса негативно высказались об отмене демобилизации на Украине, в частности заявили, что готовы пойти на дезертирство. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:48
2024-04-15T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Военные из Одессы во время опроса негативно высказались об отмене демобилизации на Украине, в частности заявили, что готовы пойти на дезертирство. В Одессе украинские журналисты опросили военных, которые, в том числе, находятся на реабилитации в городе, о том, как они относятся к решению властей Украины исключить демобилизацию из законопроекта об усилении мобилизации. Опрошенные в большинстве своем высказались негативно. "Уйду в СОЧ (самовольное оставление части – ред.)", - заявил один из них на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна". Другое военнослужащий ВСУ заявил, что депутаты Рады наравне с ними должны идти на фронт. Еще один считает, что в стране необходимы изменения и воевать одни и те же солдаты постоянно не могут, поэтому демобилизация просто необходима. "Я их перестреляю всех. Если не будет демобилизации, то есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной раде? Такого не должно быть. Кто они такие? Мы власть, а не они", - сказал еще один военный. "Есть такое выражение "слуга народа", не мы должны их обслуживать, а они нас", - добавил другой. Верховная рада Украины 11 апреля приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240414/telegraf-1939919792.html
https://ria.ru/20240413/vsu-1939739577.html
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в мире, украина, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинские военные готовы дезертировать из-за законопроекта о мобилизации

"Страна": военные в Одессе могут дезертировать из-за законопроекта о мобилизации

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Военные из Одессы во время опроса негативно высказались об отмене демобилизации на Украине, в частности заявили, что готовы пойти на дезертирство.
В Одессе украинские журналисты опросили военных, которые, в том числе, находятся на реабилитации в городе, о том, как они относятся к решению властей Украины исключить демобилизацию из законопроекта об усилении мобилизации. Опрошенные в большинстве своем высказались негативно.
Военкомат в городе Дунаевцы Хмельницкой области на Украине
На Украине сотрудники военкомата избили женщину, пишут СМИ
Вчера, 09:45
"Уйду в СОЧ (самовольное оставление части – ред.)", - заявил один из них на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна".
Другое военнослужащий ВСУ заявил, что депутаты Рады наравне с ними должны идти на фронт. Еще один считает, что в стране необходимы изменения и воевать одни и те же солдаты постоянно не могут, поэтому демобилизация просто необходима.
«
"Я их перестреляю всех. Если не будет демобилизации, то есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной раде? Такого не должно быть. Кто они такие? Мы власть, а не они", - сказал еще один военный.
"Есть такое выражение "слуга народа", не мы должны их обслуживать, а они нас", - добавил другой.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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13 апреля, 03:46
Верховная рада Украины 11 апреля приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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