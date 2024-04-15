https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056619.html

Украинские военные готовы дезертировать из-за законопроекта о мобилизации

Украинские военные готовы дезертировать из-за законопроекта о мобилизации - РИА Новости, 15.04.2024

Украинские военные готовы дезертировать из-за законопроекта о мобилизации

Военные из Одессы во время опроса негативно высказались об отмене демобилизации на Украине, в частности заявили, что готовы пойти на дезертирство. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:48

2024-04-15T08:48

2024-04-15T09:30

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Военные из Одессы во время опроса негативно высказались об отмене демобилизации на Украине, в частности заявили, что готовы пойти на дезертирство. В Одессе украинские журналисты опросили военных, которые, в том числе, находятся на реабилитации в городе, о том, как они относятся к решению властей Украины исключить демобилизацию из законопроекта об усилении мобилизации. Опрошенные в большинстве своем высказались негативно. "Уйду в СОЧ (самовольное оставление части – ред.)", - заявил один из них на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна". Другое военнослужащий ВСУ заявил, что депутаты Рады наравне с ними должны идти на фронт. Еще один считает, что в стране необходимы изменения и воевать одни и те же солдаты постоянно не могут, поэтому демобилизация просто необходима. "Я их перестреляю всех. Если не будет демобилизации, то есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной раде? Такого не должно быть. Кто они такие? Мы власть, а не они", - сказал еще один военный. "Есть такое выражение "слуга народа", не мы должны их обслуживать, а они нас", - добавил другой. Верховная рада Украины 11 апреля приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240414/telegraf-1939919792.html

https://ria.ru/20240413/vsu-1939739577.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939422215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины