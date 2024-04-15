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В Нижегородской области девушку заподозрили в убийстве опекуна - РИА Новости, 15.04.2024
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19:52 15.04.2024 (обновлено: 19:57 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ubiystvo-1940249885.html
В Нижегородской области девушку заподозрили в убийстве опекуна
В Нижегородской области девушку заподозрили в убийстве опекуна - РИА Новости, 15.04.2024
В Нижегородской области девушку заподозрили в убийстве опекуна
Семнадцатилетнюю девушку из Нижегородской области задержали по подозрению в убийстве гантелей опекуна, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:52
2024-04-15T19:57
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку из Нижегородской области задержали по подозрению в убийстве гантелей опекуна, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, подозреваемая села Елховки Вадского района во время ссоры нанесла 55-летней женщине, которая была ее опекуном, множественные удары гантелей по голове. От травм женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
https://ria.ru/20231102/obvinyaemyy-1907066217.html
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области девушку заподозрили в убийстве опекуна

В Нижегородской области девушку заподозрили в убийстве опекуна гантелей

© Фото : СУ СК России по Нижегородской области/TelegramРабота СК РФ по установлению обстоятельств убийства 55-летней женщины в Нижегородской области
Работа СК РФ по установлению обстоятельств убийства 55-летней женщины в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : СУ СК России по Нижегородской области/Telegram
Работа СК РФ по установлению обстоятельств убийства 55-летней женщины в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку из Нижегородской области задержали по подозрению в убийстве гантелей опекуна, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, подозреваемая села Елховки Вадского района во время ссоры нанесла 55-летней женщине, которая была ее опекуном, множественные удары гантелей по голове. От травм женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
Мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионерки в Нижегородской области. 2 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Нижегородской области арестовали обвиняемого в убийстве пенсионерки
2 ноября 2023, 22:20
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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