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В Нижегородской области девушку заподозрили в убийстве опекуна
В Нижегородской области девушку заподозрили в убийстве опекуна - РИА Новости, 15.04.2024
В Нижегородской области девушку заподозрили в убийстве опекуна
Семнадцатилетнюю девушку из Нижегородской области задержали по подозрению в убийстве гантелей опекуна, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:52
2024-04-15T19:52
2024-04-15T19:57
происшествия
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нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку из Нижегородской области задержали по подозрению в убийстве гантелей опекуна, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, подозреваемая села Елховки Вадского района во время ссоры нанесла 55-летней женщине, которая была ее опекуном, множественные удары гантелей по голове. От травм женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
https://ria.ru/20231102/obvinyaemyy-1907066217.html
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области девушку заподозрили в убийстве опекуна
В Нижегородской области девушку заподозрили в убийстве опекуна гантелей