https://ria.ru/20240415/turtsiya-1940189690.html

Посол обвинил США и ЕС в попытке "подмять под себя" связи России и Турции

Посол обвинил США и ЕС в попытке "подмять под себя" связи России и Турции - РИА Новости, 15.04.2024

Посол обвинил США и ЕС в попытке "подмять под себя" связи России и Турции

США и Евросоюз не просто блокируют расчеты России и Турции, а пытаются "подмять под себя" весь объем двусторонних связей двух стран, заявил РИА Новости посол РФ РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:14

2024-04-15T16:14

2024-04-15T16:14

россия

сша

анкара (провинция)

алексей ерхов

экономика

турция

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АНКАРА, 15 апр - РИА Новости. США и Евросоюз не просто блокируют расчеты России и Турции, а пытаются "подмять под себя" весь объем двусторонних связей двух стран, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платёжными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по её урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчёркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платёжных переводов, доходит до угрожающего тона. "Они (страны Запада – ред.) пытаются блокировать расчеты по тем сделкам, которые им по каким-то причинам не нравятся, прежде всего таким, которые, как им кажется, подпадают под их санкции. Этим дело, к сожалению, не ограничивается. Очень похоже, что налицо также стремление Запада "подмять под себя" весь объем двусторонних российско-турецких связей, таким образом поставив под вопрос финансово-экономический суверенитет Турции", - сказал дипломат. По его словам, в этой ситуации "турецкие банки практикуют так называемый "overcompliance", то есть пытаются перестраховаться, требуют у субъектов внешнеэкономической деятельности дополнительные документы и материалы, что, естественно, усложняет и удлиняет процесс". "В результате возникают элементы неразберихи: какие-то платежи проходят, какие-то нет, какие-то переводы вызывают вопросы, какие-то "проскакивают". Мы здесь пытаемся помочь нашим компаниям, в том числе путем "расшивки" возникающих у них проблем, что называется "вручную". В этой связи в очередной раз обращаюсь к нашим деловикам: если у вас имеются какие-то серьезные проблемы в платежной сфере, сообщайте об этом в наше Торговое представительство в Анкаре. Там функционирует что-то типа "горячей линии", переговорите со специалистами. Чем сможем, поможем, хотя бы добрым советом", - добавил посол. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938484964.html

https://ria.ru/20240326/derevo-1935733610.html

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html

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сша

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, анкара (провинция), алексей ерхов, экономика, турция