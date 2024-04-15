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Посол обвинил США и ЕС в попытке "подмять под себя" связи России и Турции - РИА Новости, 15.04.2024
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16:14 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/turtsiya-1940189690.html
Посол обвинил США и ЕС в попытке "подмять под себя" связи России и Турции
Посол обвинил США и ЕС в попытке "подмять под себя" связи России и Турции - РИА Новости, 15.04.2024
Посол обвинил США и ЕС в попытке "подмять под себя" связи России и Турции
США и Евросоюз не просто блокируют расчеты России и Турции, а пытаются "подмять под себя" весь объем двусторонних связей двух стран, заявил РИА Новости посол РФ РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:14
2024-04-15T16:14
россия
сша
анкара (провинция)
алексей ерхов
экономика
турция
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АНКАРА, 15 апр - РИА Новости. США и Евросоюз не просто блокируют расчеты России и Турции, а пытаются "подмять под себя" весь объем двусторонних связей двух стран, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платёжными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по её урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчёркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платёжных переводов, доходит до угрожающего тона. "Они (страны Запада – ред.) пытаются блокировать расчеты по тем сделкам, которые им по каким-то причинам не нравятся, прежде всего таким, которые, как им кажется, подпадают под их санкции. Этим дело, к сожалению, не ограничивается. Очень похоже, что налицо также стремление Запада "подмять под себя" весь объем двусторонних российско-турецких связей, таким образом поставив под вопрос финансово-экономический суверенитет Турции", - сказал дипломат. По его словам, в этой ситуации "турецкие банки практикуют так называемый "overcompliance", то есть пытаются перестраховаться, требуют у субъектов внешнеэкономической деятельности дополнительные документы и материалы, что, естественно, усложняет и удлиняет процесс". "В результате возникают элементы неразберихи: какие-то платежи проходят, какие-то нет, какие-то переводы вызывают вопросы, какие-то "проскакивают". Мы здесь пытаемся помочь нашим компаниям, в том числе путем "расшивки" возникающих у них проблем, что называется "вручную". В этой связи в очередной раз обращаюсь к нашим деловикам: если у вас имеются какие-то серьезные проблемы в платежной сфере, сообщайте об этом в наше Торговое представительство в Анкаре. Там функционирует что-то типа "горячей линии", переговорите со специалистами. Чем сможем, поможем, хотя бы добрым советом", - добавил посол. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938484964.html
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анкара (провинция)
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россия, сша, анкара (провинция), алексей ерхов, экономика, турция
Россия, США, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, Экономика, Турция
Посол обвинил США и ЕС в попытке "подмять под себя" связи России и Турции

Ерхов: США и ЕС пытаются подмять под себя все двусторонние связи РФ и Турции

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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АНКАРА, 15 апр - РИА Новости. США и Евросоюз не просто блокируют расчеты России и Турции, а пытаются "подмять под себя" весь объем двусторонних связей двух стран, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платёжными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по её урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчёркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платёжных переводов, доходит до угрожающего тона.
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"Они (страны Запада – ред.) пытаются блокировать расчеты по тем сделкам, которые им по каким-то причинам не нравятся, прежде всего таким, которые, как им кажется, подпадают под их санкции. Этим дело, к сожалению, не ограничивается. Очень похоже, что налицо также стремление Запада "подмять под себя" весь объем двусторонних российско-турецких связей, таким образом поставив под вопрос финансово-экономический суверенитет Турции", - сказал дипломат.
По его словам, в этой ситуации "турецкие банки практикуют так называемый "overcompliance", то есть пытаются перестраховаться, требуют у субъектов внешнеэкономической деятельности дополнительные документы и материалы, что, естественно, усложняет и удлиняет процесс".
"В результате возникают элементы неразберихи: какие-то платежи проходят, какие-то нет, какие-то переводы вызывают вопросы, какие-то "проскакивают". Мы здесь пытаемся помочь нашим компаниям, в том числе путем "расшивки" возникающих у них проблем, что называется "вручную". В этой связи в очередной раз обращаюсь к нашим деловикам: если у вас имеются какие-то серьезные проблемы в платежной сфере, сообщайте об этом в наше Торговое представительство в Анкаре. Там функционирует что-то типа "горячей линии", переговорите со специалистами. Чем сможем, поможем, хотя бы добрым советом", - добавил посол.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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