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На востоке Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.04.2024
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09:19 15.04.2024
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На востоке Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие
На востоке Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.04.2024
На востоке Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие
Пятнадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Малатье на востоке Турции, сообщила газета Aksam. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:19
2024-04-15T09:19
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АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Малатье на востоке Турции, сообщила газета Aksam. "Срочные новости: 15 человек пострадали в автобусе, перевернувшимся после столкновения с автомобилем в Малатье. После получения сообщения на место происшествия были направлены полиция, пожарные и медицинские бригады", - сообщило издание. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 15 человек, все – граждане Турции.
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в мире, турция
В мире, Турция
На востоке Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие

Aksam: 15 человек ранены в ДТП с перевернувшимся автобусом в турецкой Малатье

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Малатье на востоке Турции, сообщила газета Aksam.
"Срочные новости: 15 человек пострадали в автобусе, перевернувшимся после столкновения с автомобилем в Малатье. После получения сообщения на место происшествия были направлены полиция, пожарные и медицинские бригады", - сообщило издание.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали 15 человек, все – граждане Турции.
На месте ДТП с двумя автобусами в области Кафрин в Сенегале. 8 января 2023 - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2022-2023 годах
8 января 2023, 19:37
 
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