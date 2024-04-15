https://ria.ru/20240415/turtsiya-1940060842.html

На востоке Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие

На востоке Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.04.2024

На востоке Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие

Пятнадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Малатье на востоке Турции, сообщила газета Aksam. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:19

2024-04-15T09:19

2024-04-15T09:19

в мире

турция

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АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Малатье на востоке Турции, сообщила газета Aksam. "Срочные новости: 15 человек пострадали в автобусе, перевернувшимся после столкновения с автомобилем в Малатье. После получения сообщения на место происшествия были направлены полиция, пожарные и медицинские бригады", - сообщило издание. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 15 человек, все – граждане Турции.

https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция