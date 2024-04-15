https://ria.ru/20240415/turtsiya-1940060842.html
На востоке Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие
На востоке Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.04.2024
На востоке Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие
Пятнадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Малатье на востоке Турции, сообщила газета Aksam. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:19
2024-04-15T09:19
2024-04-15T09:19
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg
АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Малатье на востоке Турции, сообщила газета Aksam. "Срочные новости: 15 человек пострадали в автобусе, перевернувшимся после столкновения с автомобилем в Малатье. После получения сообщения на место происшествия были направлены полиция, пожарные и медицинские бригады", - сообщило издание. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 15 человек, все – граждане Турции.
https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
На востоке Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие
Aksam: 15 человек ранены в ДТП с перевернувшимся автобусом в турецкой Малатье