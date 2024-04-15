https://ria.ru/20240415/turizm-1940136505.html

Евраев обсудил с Чернышенко развитие туристической инфраструктуры

Евраев обсудил с Чернышенко развитие туристической инфраструктуры - РИА Новости, 15.04.2024

Евраев обсудил с Чернышенко развитие туристической инфраструктуры

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко развитие спортивной и туристической... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:26

2024-04-15T13:26

2024-04-15T13:26

ярославская область

ярославль

дмитрий чернышенко

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко развитие спортивной и туристической инфраструктуры в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. На встрече, которая состоялась в Москве, губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проекты развития спортивной и туристической инфраструктуры в регионе. Губернатор подчеркнул, что Ярославская область занимает лидирующие позиции в сфере физической культуры и массового спорта. "Четыре из девяти городов Золотого кольца – Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Углич – находятся у нас. С этой точки зрения проекты по развитию спорта и туризма имеют большую важность, мы развиваем инфраструктуру, в том числе благодаря федеральной поддержке", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава Ярославской области представил Дмитрию Чернышенко проекты по строительству пяти физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами на территории муниципальных образований, крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом в Угличе, а также проект модернизации бассейна "Темп" в Рыбинске. Глава региона познакомил вице-премьера с проектами по модернизации и дальнейшему развитию стадиона "Шинник" и реконструкции велодрома в Ярославле. Михаил Евраев рассказал, что туризм является одним из локомотивов развития экономики области, подчеркнув, что по динамике турпотока Ярославская область занимает первое место в ЦФО. "Для развития внутреннего туризма по городам Золотого кольца важно решение вопроса транспортной доступности. Требуется увеличение полос движения на трассе М-8 на ряде участков от границы Владимирской и Ярославской областей до поселка Петровское Ростовского района", - сказал губернатор. Глава региона попросил поддержать еще ряд проектов, в частности, развитие Ярославского зоопарка – согласно инвестпроекту, территорию предстоит значительно расширить, построить парк аттракционов, канатную дорогу, рестораны, гостиничный комплекс и другие объекты. Губернатор напомнил, что в 2025 году в России отметят 100-летие со дня кончины патриарха Московского Тихона, который с 1907 по 1914 год был архиепископом Ярославским и Ростовским. "Михаил Евраев попросил поддержать включение региональных объектов, связанных с именем святителя, в программу мероприятий по подготовке к знаковой дате. Речь, в частности, идет о завершении строительства Свято-Тихоновского храма в Дзержинском районе Ярославля", - сообщает пресс-служба правительства региона. В пресс-службе областного правительства отметили, что Дмитрий Чернышенко пообещал Ярославской области поддержку правительства РФ.

https://ria.ru/20240415/zayavki-1940109894.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, дмитрий чернышенко, михаил евраев