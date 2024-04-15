https://ria.ru/20240415/turizm-1940059369.html

Российские туроператоры не зафиксировали отказов от туров в Иран и Египет

Российские туроператоры не зафиксировали отказов от туров в Иран и Египет - РИА Новости, 15.04.2024

Российские туроператоры не зафиксировали отказов от туров в Иран и Египет

Российские туроператоры не фиксируют аннуляций забронированных поездок в Иран, Египет и страны Персидского залива из-за обострения ирано-израильского конфликта, РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:12

2024-04-15T09:12

2024-04-15T09:12

туризм

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египет

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российский союз туриндустрии (рст)

интурист

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют аннуляций забронированных поездок в Иран, Египет и страны Персидского залива из-за обострения ирано-израильского конфликта, а пакетные туры в Израиль, Ливан и Иорданию не продаются с осени прошлого года, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. "По состоянию на утро понедельника аннуляций забронированных поездок в Иран, Египет и страны Персидского залива туроператоры не фиксируют, а пакетные туры в Израиль, Ливан и Иорданию не продаются с осени 2023 года", - сообщили в РСТ, отметив, что серьезного падения продаж туров в регион не прогнозируется, но все будет зависеть от дальнейшего развития конфликта. "По Египту и Ирану аннуляций нет, и никаких звонков от туристов, обеспокоенных ситуацией, мы не получали", - процитировали в сообщении директора по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарью Домостроеву. При этом гендиректор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян отметил, что спрос в Египет у россиян традиционно очень волатильный. "Думаю, туристы привыкли, что в этом регионе периодически что-то возникает, это хорошо видно по спросу на Египет: он то растет, то резко падает. И сейчас люди будут смотреть на развитие ситуации и решать, ехать или отложить поездку. Пока отказов от Египта нет", - процитировали Мкртчяна в РСТ. Он подчеркнул, что при возможном ухудшении положения можно ждать падения спроса в Египет "как минимум на 30%". В РСТ рассказали, что у туроператора "Русский Экспресс" ближайший заезд группы в Иран – 20 апреля. "Эти туристы пока также не обращались с просьбой об отмене туров. Возможно, люди наблюдают и ждут дальнейшего развития ситуации, но пока аннуляций нет", - сообщили в союзе. "По косвенным признакам видно, что, хотя стороны обменялись серьезными ударами, они не хотят продолжения и усиления конфликта. Этим объясняется, на мой взгляд, довольно быстрое возобновление авиасообщения. Израиль, Иордания, Ливан и Ирак уже открыли свое воздушное пространство. Российские рейсы, задержанные вчера, также возобновились. Египта ограничения вообще не коснулись, как и стран Залива. Мы рассчитываем, что эскалации конфликта не будет, и не думаю, что это сильно отразится на спросе", - привели в РСТ слова гендиректора туроператора "Арт-Тур" Дмитрия Арутюнова.

https://ria.ru/20240410/lufthansa-1939222667.html

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новости - туризм, египет, иран, израиль, российский союз туриндустрии (рст), интурист, обострение ситуации между ираном и израилем