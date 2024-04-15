https://ria.ru/20240415/turisty-1940072609.html

Не менее 20 тысяч китайских туристов ожидается летом в Хабаровском крае

Не менее 20 тысяч китайских туристов ожидается летом в Хабаровском крае - РИА Новости, 15.04.2024

Не менее 20 тысяч китайских туристов ожидается летом в Хабаровском крае

Не менее 20 тысяч китайских туристов ожидается летом в Хабаровском крае, поэтому есть необходимость по постановке российских судов на международную речную линию РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:20

2024-04-15T10:20

2024-04-15T10:20

хабаровский край

хабаровск

фуюань

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 15 апр - РИА Новости. Не менее 20 тысяч китайских туристов ожидается летом в Хабаровском крае, поэтому есть необходимость по постановке российских судов на международную речную линию Хабаровск – Фуюань в этот навигационный сезон, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Подготовку к летнему туристическому сезону-2024 обсудили на расширенном заседании президиума правительства края в понедельник. "В фокусе внимания - международный туризм. Летом ожидается приезд не менее 20 тысяч гостей из КНР, половина из них - через международный речной пункт пропуска Фуюань. Для качественного приема китайских туристов минтранс и минтуризма края в ближайшее время подготовят предложения по постановке российских судов на международную речную линию Хабаровск – Фуюань уже в этот навигационный сезон", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил также, что в этом году из средств федерального и регионального бюджетов на поддержку туротрасли будет выделено 89,4 миллиона рублей. "Мы продолжаем разрабатывать новые маршруты, интересные семьям с детьми, людям всех возрастов. Развиваем событийный и промышленный туризм, формируем спецпрограммы для детей и молодежи. Всего сегодня доступны более 150 различных туров и экскурсий", - напомнил губернатор. По его словам, у жителей и гостей региона пользуется большой популярностью музей истории Амурского моста. Но пока сюда посетители могут попасть только с мая по октябрь. "Очень важно, чтобы этот уникальный музей был открыт круглогодично. Поручил профильным министерствам проработать этот вопрос совместно с администрацией Хабаровска и ДВЖД", - заключил Дегтярев. До Фуюаня из Хабаровска можно добраться по Амуру примерно за два часа. Первые более 150 туристов из краевого центра отправились в Китай после возобновления речного сообщения (после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса) в июне прошлого года. Тогда визы выдавались по прибытии. До пандемии международный маршрут до Фуюаня пользовался популярностью, в 2019 году было перевезено около 27 тысяч пассажиров, сообщало ранее правительство региона.

https://ria.ru/20240415/fap-1940047724.html

https://ria.ru/20240411/bpla-1939275093.html

хабаровск

фуюань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровск, фуюань, михаил дегтярев