https://ria.ru/20240415/turisty-1940072609.html
Не менее 20 тысяч китайских туристов ожидается летом в Хабаровском крае
Не менее 20 тысяч китайских туристов ожидается летом в Хабаровском крае - РИА Новости, 15.04.2024
Не менее 20 тысяч китайских туристов ожидается летом в Хабаровском крае
Не менее 20 тысяч китайских туристов ожидается летом в Хабаровском крае, поэтому есть необходимость по постановке российских судов на международную речную линию РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:20
2024-04-15T10:20
2024-04-15T10:20
хабаровский край
хабаровск
фуюань
михаил дегтярев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862627561_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d0202bc6f89ffbf43548a3591a703a9.jpg
ХАБАРОВСК, 15 апр - РИА Новости. Не менее 20 тысяч китайских туристов ожидается летом в Хабаровском крае, поэтому есть необходимость по постановке российских судов на международную речную линию Хабаровск – Фуюань в этот навигационный сезон, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Подготовку к летнему туристическому сезону-2024 обсудили на расширенном заседании президиума правительства края в понедельник. "В фокусе внимания - международный туризм. Летом ожидается приезд не менее 20 тысяч гостей из КНР, половина из них - через международный речной пункт пропуска Фуюань. Для качественного приема китайских туристов минтранс и минтуризма края в ближайшее время подготовят предложения по постановке российских судов на международную речную линию Хабаровск – Фуюань уже в этот навигационный сезон", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил также, что в этом году из средств федерального и регионального бюджетов на поддержку туротрасли будет выделено 89,4 миллиона рублей. "Мы продолжаем разрабатывать новые маршруты, интересные семьям с детьми, людям всех возрастов. Развиваем событийный и промышленный туризм, формируем спецпрограммы для детей и молодежи. Всего сегодня доступны более 150 различных туров и экскурсий", - напомнил губернатор. По его словам, у жителей и гостей региона пользуется большой популярностью музей истории Амурского моста. Но пока сюда посетители могут попасть только с мая по октябрь. "Очень важно, чтобы этот уникальный музей был открыт круглогодично. Поручил профильным министерствам проработать этот вопрос совместно с администрацией Хабаровска и ДВЖД", - заключил Дегтярев. До Фуюаня из Хабаровска можно добраться по Амуру примерно за два часа. Первые более 150 туристов из краевого центра отправились в Китай после возобновления речного сообщения (после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса) в июне прошлого года. Тогда визы выдавались по прибытии. До пандемии международный маршрут до Фуюаня пользовался популярностью, в 2019 году было перевезено около 27 тысяч пассажиров, сообщало ранее правительство региона.
https://ria.ru/20240415/fap-1940047724.html
https://ria.ru/20240411/bpla-1939275093.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, фуюань, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровск, Фуюань, Михаил Дегтярев
ХАБАРОВСК, 15 апр - РИА Новости. Не менее 20 тысяч китайских туристов ожидается летом в Хабаровском крае, поэтому есть необходимость по постановке российских судов на международную речную линию Хабаровск – Фуюань в этот навигационный сезон, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Подготовку к летнему туристическому сезону-2024 обсудили на расширенном заседании президиума правительства края в понедельник.
"В фокусе внимания - международный туризм. Летом ожидается приезд не менее 20 тысяч гостей из КНР
, половина из них - через международный речной пункт пропуска Фуюань. Для качественного приема китайских туристов минтранс и минтуризма края в ближайшее время подготовят предложения по постановке российских судов на международную речную линию Хабаровск – Фуюань уже в этот навигационный сезон", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил также, что в этом году из средств федерального и регионального бюджетов на поддержку туротрасли будет выделено 89,4 миллиона рублей.
"Мы продолжаем разрабатывать новые маршруты, интересные семьям с детьми, людям всех возрастов. Развиваем событийный и промышленный туризм, формируем спецпрограммы для детей и молодежи. Всего сегодня доступны более 150 различных туров и экскурсий", - напомнил губернатор.
По его словам, у жителей и гостей региона пользуется большой популярностью музей истории Амурского моста. Но пока сюда посетители могут попасть только с мая по октябрь.
"Очень важно, чтобы этот уникальный музей был открыт круглогодично. Поручил профильным министерствам проработать этот вопрос совместно с администрацией Хабаровска и ДВЖД", - заключил Дегтярев.
До Фуюаня из Хабаровска можно добраться по Амуру
примерно за два часа. Первые более 150 туристов из краевого центра отправились в Китай после возобновления речного сообщения (после трехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса) в июне прошлого года. Тогда визы выдавались по прибытии. До пандемии международный маршрут до Фуюаня пользовался популярностью, в 2019 году было перевезено около 27 тысяч пассажиров, сообщало ранее правительство региона.