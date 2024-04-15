https://ria.ru/20240415/tsb-1940083011.html

В ЦБ призвали выделить на бирже компании, раскрывающие не все данные

В ЦБ призвали выделить на бирже компании, раскрывающие не все данные - РИА Новости, 15.04.2024

В ЦБ призвали выделить на бирже компании, раскрывающие не все данные

Банк России обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг компаний, которые не раскрывают данные о себе в полном объеме,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:44

2024-04-15T10:44

2024-04-15T10:44

экономика

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Банк России обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг компаний, которые не раскрывают данные о себе в полном объеме, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора. "В настоящее время на финансовом рынке сложилась ситуация, когда многие компании, ценные бумаги которых входят в котировальные списки российских бирж, не раскрывают чувствительную для инвесторов информацию, в том числе на основании принятых регуляторных послаблений. При этом нахождение ценных бумаг в котировальных списках традиционно рассматривается инвесторами как знак качества эмитента, в том числе с точки зрения информационной прозрачности", - говорится в сообщении. "В настоящее время Банк России обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг тех компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме", - указывается там же. Это необходимо для того, чтобы инвесторы смогли оценить свои риски при принятии решений в отношении тех или иных эмитентов, пояснили в ЦБ.

https://ria.ru/20240131/tsentrobank-1924538388.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф)