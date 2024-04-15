https://ria.ru/20240415/tsb-1940083011.html
В ЦБ призвали выделить на бирже компании, раскрывающие не все данные
В ЦБ призвали выделить на бирже компании, раскрывающие не все данные - РИА Новости, 15.04.2024
В ЦБ призвали выделить на бирже компании, раскрывающие не все данные
Банк России обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг компаний, которые не раскрывают данные о себе в полном объеме,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:44
2024-04-15T10:44
2024-04-15T10:44
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Банк России обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг компаний, которые не раскрывают данные о себе в полном объеме, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора. "В настоящее время на финансовом рынке сложилась ситуация, когда многие компании, ценные бумаги которых входят в котировальные списки российских бирж, не раскрывают чувствительную для инвесторов информацию, в том числе на основании принятых регуляторных послаблений. При этом нахождение ценных бумаг в котировальных списках традиционно рассматривается инвесторами как знак качества эмитента, в том числе с точки зрения информационной прозрачности", - говорится в сообщении. "В настоящее время Банк России обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг тех компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме", - указывается там же. Это необходимо для того, чтобы инвесторы смогли оценить свои риски при принятии решений в отношении тех или иных эмитентов, пояснили в ЦБ.
https://ria.ru/20240131/tsentrobank-1924538388.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ призвали выделить на бирже компании, раскрывающие не все данные
ЦБ обсуждает с инвесторами возможность обособления ценных бумаг ряда компаний