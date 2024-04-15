Рейтинг@Mail.ru
Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 15.04.2024 (обновлено: 16:26 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/trump-1940191765.html
Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке
Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке - РИА Новости, 15.04.2024
Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке
Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где начинается разбирательство первого из четырех его уголовных дел. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:21
2024-04-15T16:26
в мире
сша
нью-йорк (город)
атланта
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940193315_0:14:2454:1394_1920x0_80_0_0_5cd70e1e66673314530e5e049d21cfeb.jpg
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где начинается разбирательство первого из четырех его уголовных дел. Телеканалы в прямом эфире показывают приезд кортежа в здание суда. В Нью-Йорке Трампу предъявлены 34 обвинения в связи с фальсификацией деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. В преддверии президентских выборов, в которых Трамп имеет все шансы принять участие в качестве кандидата от Республиканской партии, в отношении него заведены четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии судебных слушаний. В Атланте, Джорджия, Трампу предъявлены обвинения в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне будет слушаться общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. В Майами, Флорида, разбирается еще одно федеральное дело - о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html
сша
нью-йорк (город)
атланта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940193315_0:0:2180:1635_1920x0_80_0_0_cdc9dd62c63daed9727a4946ba423b59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), атланта, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Атланта, Дональд Трамп
Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке

Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке на первый уголовный процесс из четырех

© AP Photo / Stefan JeremiahЭкс-президент США Дональд Трамп во время прибытия в нью-йоркский суд. 15 апреля 2024
Экс-президент США Дональд Трамп во время прибытия в нью-йоркский суд. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Экс-президент США Дональд Трамп во время прибытия в нью-йоркский суд. 15 апреля 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где начинается разбирательство первого из четырех его уголовных дел.
Телеканалы в прямом эфире показывают приезд кортежа в здание суда.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад активно делит Украину — теперь по "плану Трампа"
Вчера, 08:00
В Нью-Йорке Трампу предъявлены 34 обвинения в связи с фальсификацией деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.
В преддверии президентских выборов, в которых Трамп имеет все шансы принять участие в качестве кандидата от Республиканской партии, в отношении него заведены четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии судебных слушаний.
В Атланте, Джорджия, Трампу предъявлены обвинения в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне будет слушаться общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. В Майами, Флорида, разбирается еще одно федеральное дело - о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию.
Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в штате Невада - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Судьбу США решит вице-президент
14 января, 08:00
 
В миреСШАНью-Йорк (город)АтлантаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала