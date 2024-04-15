https://ria.ru/20240415/trump-1940191765.html

Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке

Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке - РИА Новости, 15.04.2024

Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где начинается разбирательство первого из четырех его уголовных дел. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:21

2024-04-15T16:21

2024-04-15T16:26

в мире

сша

нью-йорк (город)

атланта

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940193315_0:14:2454:1394_1920x0_80_0_0_5cd70e1e66673314530e5e049d21cfeb.jpg

ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где начинается разбирательство первого из четырех его уголовных дел. Телеканалы в прямом эфире показывают приезд кортежа в здание суда. В Нью-Йорке Трампу предъявлены 34 обвинения в связи с фальсификацией деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. В преддверии президентских выборов, в которых Трамп имеет все шансы принять участие в качестве кандидата от Республиканской партии, в отношении него заведены четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии судебных слушаний. В Атланте, Джорджия, Трампу предъявлены обвинения в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне будет слушаться общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. В Майами, Флорида, разбирается еще одно федеральное дело - о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

сша

нью-йорк (город)

атланта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), атланта, дональд трамп