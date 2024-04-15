https://ria.ru/20240415/tobol-1940221783.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 704 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 704 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 704 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 12 часов достиг 704 сантиметров, сообщило правительство региона. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:19
2024-04-15T18:19
2024-04-15T20:21
курган
наводнения в россии — 2024
тобол (река)
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вадим шумков
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 12 часов достиг 704 сантиметров, сообщило правительство региона."Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В Кургане на 15 апреля на 20:00 (18:00 мск) он составляет 704 сантиметра, плюс десять сантиметров за два часа", — говорится в заявлении.По данным горадминистрации, на 8:00 (6:00 мск) воскресенья этот показатель составлял 491 сантиметр, а ровно через сутки достиг отметки 631 сантиметр.Прибывшая вода в Кургане "заходит" на ступеньки набережной, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что по реке идет более 1,3 миллиарда кубометров воды, это в два раза больше, чем в 1994 году, когда она поднялась более чем на десять метров.Глава области призвал всех жителей опасных районов эвакуироваться заранее, отметив, что скоро выезд может стать невозможным из-за затопления дорог.Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Как сообщили в Главном управлении МЧС, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС рискуют оказаться 18 718 человек.По данным на 15 апреля, в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) остаются затопленными 5309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
курган
тобол (река)
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Ферма в Курганской области готовится к паводку
Владельцы ферм в Кургане переживают, как эвакуировать животных с приходом большой воды в город.
Местный коневладелец Наталья Мальсагова говорит, что ситуация безвыходная: ожидается, что паводок придет уже к вечеру, а возможного варианта эвакуации нет.
2024-04-15T18:19
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курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вадим шумков, курганская область
Курган, Наводнения в России — 2024, Тобол (река), Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вадим Шумков, Курганская область
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — РИА Новости.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 12 часов достиг 704 сантиметров, сообщило правительство
региона.
"Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В Кургане на 15 апреля на 20:00 (18:00 мск) он составляет 704 сантиметра, плюс десять сантиметров за два часа", — говорится в заявлении.
По данным горадминистрации, на 8:00 (6:00 мск) воскресенья этот показатель составлял 491 сантиметр, а ровно через сутки достиг отметки 631 сантиметр.
Прибывшая вода в Кургане "заходит" на ступеньки набережной, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник губернатор Курганской области
Вадим Шумков заявил, что по реке идет более 1,3 миллиарда кубометров воды, это в два раза больше, чем в 1994 году, когда она поднялась более чем на десять метров.
Глава области призвал всех жителей опасных районов эвакуироваться заранее, отметив, что скоро выезд может стать невозможным из-за затопления дорог.
Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Как сообщили в Главном управлении МЧС
, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС рискуют оказаться 18 718 человек.
По данным на 15 апреля, в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) остаются затопленными 5309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.