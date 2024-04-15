https://ria.ru/20240415/tigryata-1940243421.html

В Мариупольском зоопарке впервые показали тигрят, родившихся в феврале

В Мариупольском зоопарке впервые показали тигрят, родившихся в феврале - РИА Новости, 15.04.2024

В Мариупольском зоопарке впервые показали тигрят, родившихся в феврале

В Мариупольском зоопарке впервые показали троих тигрят, которые родились в феврале 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:25

2024-04-15T19:25

2024-04-15T21:22

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 15 апр — РИА Новости. В Мариупольском зоопарке впервые показали троих тигрят, которые родились в феврале 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. "Наши тигрята родились 5 февраля — две девочки и один мальчик. Кормим их уже мясом, а когда забрали от мамы — пили молочко", — рассказала сотрудница зоопарка Людмила. В середине апреля 2022-го часть животных эвакуировали в зоопарк под Донецком. При этом, как рассказывал директор зоопарка Савелий Вашура, даже в самое сложное время от голода в его зоопарке не погибло ни одно животное — запасы не портились из-за крепких морозов. В начале марта 2022 года во время спецоперации на Украине российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля взяли под контроль практически весь город. В результате боевых действий населенный пункт сильно пострадал. Сейчас он активно восстанавливается, там работают тысячи строителей из других регионов России.

https://ria.ru/20231102/lvy-1907047461.html

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Тигрята из зоопарка Мариуполя В зоопарке Мариуполя впервые показали троих тигрят, которые родились в феврале. 2024-04-15T19:25 true PT0M40S

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