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В Мариупольском зоопарке впервые показали тигрят, родившихся в феврале - РИА Новости, 15.04.2024
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Хорошие новости
 
19:25 15.04.2024 (обновлено: 21:22 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/tigryata-1940243421.html
В Мариупольском зоопарке впервые показали тигрят, родившихся в феврале
В Мариупольском зоопарке впервые показали тигрят, родившихся в феврале - РИА Новости, 15.04.2024
В Мариупольском зоопарке впервые показали тигрят, родившихся в феврале
В Мариупольском зоопарке впервые показали троих тигрят, которые родились в феврале 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:25
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 15 апр — РИА Новости. В Мариупольском зоопарке впервые показали троих тигрят, которые родились в феврале 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. "Наши тигрята родились 5 февраля — две девочки и один мальчик. Кормим их уже мясом, а когда забрали от мамы — пили молочко", — рассказала сотрудница зоопарка Людмила. В середине апреля 2022-го часть животных эвакуировали в зоопарк под Донецком. При этом, как рассказывал директор зоопарка Савелий Вашура, даже в самое сложное время от голода в его зоопарке не погибло ни одно животное — запасы не портились из-за крепких морозов. В начале марта 2022 года во время спецоперации на Украине российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля взяли под контроль практически весь город. В результате боевых действий населенный пункт сильно пострадал. Сейчас он активно восстанавливается, там работают тысячи строителей из других регионов России.
https://ria.ru/20231102/lvy-1907047461.html
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Тигрята из зоопарка Мариуполя
В зоопарке Мариуполя впервые показали троих тигрят, которые родились в феврале.
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мариуполь, украина, россия
Хорошие новости, Мариуполь, Украина, Россия
В Мариупольском зоопарке впервые показали тигрят, родившихся в феврале

В Мариупольском зоопарке впервые показали трех тигрят, родившихся в феврале

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 15 апр — РИА Новости. В Мариупольском зоопарке впервые показали троих тигрят, которые родились в феврале 2024 года, передает корреспондент РИА Новости.
"Наши тигрята родились 5 февраля — две девочки и один мальчик. Кормим их уже мясом, а когда забрали от мамы — пили молочко", — рассказала сотрудница зоопарка Людмила.
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В середине апреля 2022-го часть животных эвакуировали в зоопарк под Донецком.
При этом, как рассказывал директор зоопарка Савелий Вашура, даже в самое сложное время от голода в его зоопарке не погибло ни одно животное — запасы не портились из-за крепких морозов.
В начале марта 2022 года во время спецоперации на Украине российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля взяли под контроль практически весь город. В результате боевых действий населенный пункт сильно пострадал. Сейчас он активно восстанавливается, там работают тысячи строителей из других регионов России.
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