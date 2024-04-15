https://ria.ru/20240415/svo-1940144198.html

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 15.04.2024

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении до 295 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:52

2024-04-15T13:52

2024-04-15T14:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении до 295 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-йегерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Новобахмутовка и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 295 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица М102 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Хмара", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика