Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Минобороны: ВС РФ улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении до 295 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-йегерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Новобахмутовка и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 295 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица М102 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Хмара", - сказали в министерстве.
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