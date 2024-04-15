https://ria.ru/20240415/sudan-1940041005.html

В Судане за год конфликта погибли более 13 тысяч человек

В Судане за год конфликта погибли более 13 тысяч человек - РИА Новости, 15.04.2024

В Судане за год конфликта погибли более 13 тысяч человек

Более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Хейсам... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T04:02

2024-04-15T04:02

2024-04-15T04:02

в мире

судан

хартум (город)

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КАИР, 15 апр - РИА Новости. Более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим. "С 15 апреля в результате боев в Хартуме и остальных провинциях Судана погибли более 13 тысяч человек, пострадали свыше 30 тысяч", - сказал Ибрагим, охарактеризовав происходящее как крупнейшую катастрофу в истории страны. По его словам, в столичной провинции Хартум более 70% больниц и медицинских учреждений вышли из строя из-за обстрелов со стороны Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования). С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны.

https://ria.ru/20240306/voennye-1931381295.html

https://ria.ru/20240213/sudan-1927000328.html

судан

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в мире, судан, хартум (город), международный комитет красного креста (мккк), оон