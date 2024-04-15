https://ria.ru/20240415/sudan-1940041005.html
В Судане за год конфликта погибли более 13 тысяч человек
В Судане за год конфликта погибли более 13 тысяч человек - РИА Новости, 15.04.2024
В Судане за год конфликта погибли более 13 тысяч человек
Более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Хейсам... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T04:02
2024-04-15T04:02
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КАИР, 15 апр - РИА Новости. Более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим. "С 15 апреля в результате боев в Хартуме и остальных провинциях Судана погибли более 13 тысяч человек, пострадали свыше 30 тысяч", - сказал Ибрагим, охарактеризовав происходящее как крупнейшую катастрофу в истории страны. По его словам, в столичной провинции Хартум более 70% больниц и медицинских учреждений вышли из строя из-за обстрелов со стороны Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования). С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны.
https://ria.ru/20240306/voennye-1931381295.html
https://ria.ru/20240213/sudan-1927000328.html
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в мире, судан, хартум (город), международный комитет красного креста (мккк), оон
В мире, Судан, Хартум (город), Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
В Судане за год конфликта погибли более 13 тысяч человек
Минздрав Судана заявил о гибели более 13 тысяч человек за год конфликта
КАИР, 15 апр - РИА Новости. Более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане, заявил РИА Новости министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим.
"С 15 апреля в результате боев в Хартуме и остальных провинциях Судана погибли более 13 тысяч человек, пострадали свыше 30 тысяч", - сказал Ибрагим, охарактеризовав происходящее как крупнейшую катастрофу в истории страны.
По его словам, в столичной провинции Хартум более 70% больниц и медицинских учреждений вышли из строя из-за обстрелов со стороны Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования).
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны.