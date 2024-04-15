https://ria.ru/20240415/stantsiya-1940269517.html

Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС

Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 15.04.2024

Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из сформулированных им пяти принципов безопасности... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:14

2024-04-15T22:14

2024-04-15T23:50

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ООН, 15 апр — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из сформулированных им пяти принципов безопасности станции."За последние десять дней первый из этих принципов неоднократно нарушался", — сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.Речь идет о недопустимости атак со стороны или в направлении станции, в частности реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала, напомнил глава агентства.По словам Гросси, существует реальный риск ядерной катастрофы, поэтому необходимо сделать все, чтобы минимизировать его."Пять принципов, установленных в этом самом зале год назад, должны соблюдаться. Они призваны предотвратить крупную ядерную аварию со значительными радиологическими последствиями", — отметил глава МАГАТЭ.Несмотря на то что сейчас шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в "холодном останове", потенциальная опасность крупной аварии остается вполне возможной, добавил он.Выступая на этом же заседании, постпред России при ООН Василий Небензя призвал МАГАТЭ признать очевидный факт и указать на источник атак на ЗАЭС. "Это не политический вопрос. Это попросту вопрос безопасности станции и ядерной и радиационной безопасности Европы. Нерешительность секретариата агентства назвать вещи своими именами поощряет киевские власти к дальнейшим чрезвычайно опасным действиям", — пояснил дипломат.Россия же никогда не размещала на станции тяжелые вооружения и не осуществляла с ее территории какие-либо нападения, добавил он.Постпред также подчеркнул, что Запад сам признался в соучастии в атаках на станцию, а также "выдал режим Зеленского с потрохами"."Наши западные коллеги, сами того не замечая, высказывались сегодня в форме ультиматумов. "Передайте контроль над ЗАЭС — и тогда ее перестанут обстреливать", — сказал Небензя в подтверждение своих слов.В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке украинского БПЛА на купол шестого энергоблока. Уточнялось, что критических повреждений нет. Чуть ранее беспилотники ВСУ ударили в районе столовой и грузового порта. На следующий день, 8 апреля, над станцией сбили дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировали. Еще через день армия противника атаковала с помощью беспилотника уникальный тренажерный центр станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939478885.html

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

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