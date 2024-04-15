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Байден намеренно вел себя сдержанно после нападения Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
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06:21 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/ssha-1940046435.html
Байден намеренно вел себя сдержанно после нападения Ирана, пишут СМИ
Байден намеренно вел себя сдержанно после нападения Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
Байден намеренно вел себя сдержанно после нападения Ирана, пишут СМИ
Президент США Джо Байден намеренно вёл себя сдержанно после нападений Ирана на Израиль в минувшие выходные и не выступил с обращением к народу, полагая, что... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T06:21
2024-04-15T06:21
в мире
иран
израиль
сирия
джо байден
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден намеренно вёл себя сдержанно после нападений Ирана на Израиль в минувшие выходные и не выступил с обращением к народу, полагая, что телеобращение спровоцирует Иран и приведёт к эскалации конфликта, сообщает издание Politico со ссылкой на шесть неназванных чиновников. "У Байдена не было непосредственных планов выступить перед американской аудиторией по поводу конфликта на Ближнем Востоке... Крупное президентское мероприятие... скорее всего приведёт к эскалации напряжённости и может спровоцировать Тегеран", - говорится в сообщении. Как отмечается, в воскресенье в Белом доме обсуждали идею выступления Байдена с национальным обращением после совместного отражения силами США и Израиля иранских беспилотников и ракет, но, по оценкам советников, присутствие американского президента в центре внимания усилило бы напряжённость в конфликте. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/dzhonson-1939892401.html
https://ria.ru/20240415/izrail-1940045354.html
иран
израиль
сирия
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в мире, иран, израиль, сирия, джо байден, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Джо Байден, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Байден намеренно вел себя сдержанно после нападения Ирана, пишут СМИ

Politico: Байден не выступил с обращением, чтобы не провоцировать Иран

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден намеренно вёл себя сдержанно после нападений Ирана на Израиль в минувшие выходные и не выступил с обращением к народу, полагая, что телеобращение спровоцирует Иран и приведёт к эскалации конфликта, сообщает издание Politico со ссылкой на шесть неназванных чиновников.
"У Байдена не было непосредственных планов выступить перед американской аудиторией по поводу конфликта на Ближнем Востоке... Крупное президентское мероприятие... скорее всего приведёт к эскалации напряжённости и может спровоцировать Тегеран", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в воскресенье в Белом доме обсуждали идею выступления Байдена с национальным обращением после совместного отражения силами США и Израиля иранских беспилотников и ракет, но, по оценкам советников, присутствие американского президента в центре внимания усилило бы напряжённость в конфликте.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранИзраильСирияДжо БайденАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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